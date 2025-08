Le rugby lance son Seven

Tahiti, le 5 août 2025 - Alors que la saison du Seven à Tahiti pointe à l’horizon, la Fédération polynésienne de rugby (FPR) n’a pas attendu les premières joutes pour, comme à son habitude, mobiliser des compétences afin de développer cette forme de jeu. Cette fois-ci, c’est Thierry Janeczek, cadre technique de la Fédération française de rugby et spécialiste du jeu à VII, qui est venu distiller toute son expérience auprès d’une quarantaine de jeunes joueurs et d’éducateurs réunis pour apprendre et progresser dans leur discipline. Une action qui démontre la volonté de la FPR de promouvoir ce sport et ses valeurs.



C’est au stade Fautaua, ce lundi après-midi, que Thierry Janeczek, ancien troisième ligne de l’équipe de France de rugby, cadre technique de la Fédération française de rugby (FFR) et ancien entraîneur de l’équipe de France à VII, est venu, sur son temps libre, partager sa passion et son expérience avec les jeunes Polynésiens ainsi que les éducateurs des clubs de l’île. Plus d’une quarantaine de personnes avaient répondu présentes à l’invitation de Patrick Lopez-Diot, président de la Fédération polynésienne de rugby (FPR), et de Gilles Lafitte, le cadre technique. “Nous sommes heureux de recevoir Thierry. Il est ici pour voir de la famille, et il a accepté de prendre du temps pour venir échanger avec nous et mettre en place cet après-midi de rugby à VII, afin que nos jeunes et nos éducateurs profitent de toute son expérience”, expliquait Patrick Lopez-Diot.



Même enthousiasme du côté sportif. Gilles Lafitte se réjouissait de la venue du technicien français : “J’ai rencontré Thierry lors d’un colloque des cadres techniques au mois de juillet, et il m’a dit qu’il venait à Tahiti voir de la famille. Quand je lui ai demandé s’il pouvait intervenir, il a tout de suite accepté.”



“C’est un honneur”



Une passion qui n’a pas de frontières, et des valeurs que le rugby véhicule à travers le monde. “C’est vrai que je suis en vacances, mais participer à cet après-midi de rugby ici à Tahiti est un honneur pour moi. Quand je vois les qualités des joueurs et l’investissement des dirigeants et des éducateurs sur le territoire, ça fait chaud au cœur”, racontait l’actuel manager adjoint de l’équipe de France à VII. “Avec Gilles, on a mis en place des ateliers de techniques individuelles spécifiques au rugby à VII, mais qui serviront aussi au rugby à XV. On a réussi à former des groupes d’âge, car ils étaient très nombreux. J’ai vu de très belles choses, et je constate que le rugby polynésien est sur la bonne voie.”



Pour un sport profondément ancré dans la culture du Pacifique, le rugby polynésien est en train de trouver sa place. Après le rapprochement avec la FFR et le rugby océanien, la FPR, grâce à son dynamisme et à son investissement sur le territoire, attire désormais l’attention de l’instance internationale World Rugby.



Avec une saison qui s’annonce intense – débutant par la Fête du rugby féminin le samedi 23 août, puis marquée par la venue en octobre de Jérôme Daret, sélectionneur de l’équipe de France de rugby à VII, championne olympique à Paris en 2024 – le rugby en Polynésie est en passe de devenir un acteur fort du sport au Fenua.









Rédigé par Manu Rodor le Mardi 5 Août 2025 à 18:37