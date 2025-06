Le rideau se ferme sur la Sphere MMA Academy

Tahiti, le 20 juin 2025 - Créée en 2018, la Sphère MMA Academy fut l’un des tout premiers clubs de MMA au Fenua. Fruit d’une longue amitié entre deux combattantes, ce club a accueilli de nombreux adhérents de tous niveaux, qui ont évolué dans une ambiance chaleureuse et familiale. Retour sur une aventure humaine et sportive qui restera dans l’histoire du MMA polynésien.



Les portes se sont fermées sur la salle du club de la Sphère MMA Academy. Depuis sept ans, nombreux sont ceux qui y ont transpiré, combattu, ri, partagé dans la cage de la salle de Titioro. Même si ce lieu n’a accueilli les licenciés du club que depuis quelques années, il est vite devenu le rendez-vous des amoureux du MMA. Pourtant, rien ne laissait présager un tel succès. Flore Hani, fondatrice du club, revient sur cette période : “En 2018, j’avais mon ami Irvin qui avait une salle en face du collège Gauguin. Il avait des créneaux libres et m’a proposé de monter un club de MMA, car il n’y en avait pas beaucoup. À cette époque, je combattais encore, j’étais souvent en déplacement, et je me demandais comment je pourrais gérer un club avec ce mode de vie. C’est ma meilleure amie Ava (Avaro Neagle) qui m’a encouragée à le créer avec elle. Du coup, on a lancé nos premiers cours.”



La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre, et le club a connu un succès fulgurant. Si bien que, trois ans plus tard, un agrandissement était nécessaire. “On avait besoin de plus de place, et surtout d’une salle vraiment conçue pour le MMA. Avec mes différents combats à l’étranger, surtout aux États-Unis, j’avais une idée bien précise de ce que je voulais.”



Malgré ses nombreux déplacements, Flore pouvait compter sur son associée pour organiser la vie de la salle durant ses absences : “Ava a été énormément présente. Elle gérait l’organisation, la gestion administrative, les entraînements. On a fait venir beaucoup d’intervenants, ce qui a permis au club de vraiment se développer. On a même monté une société et ouvert un smoothie bar. C’était devenu une grosse structure à gérer.”



Une nouvelle aventure en ligne de mire



Il y a un an, Flore a mis un terme à sa carrière sportive. La salle lui prenait beaucoup de temps, et ce qui l’avait poussée à créer le club six ans plus tôt commençait à lui peser. “Lorsqu’on a décidé de se lancer dans cette aventure, j’étais en plein dans ma carrière. Le MMA faisait entièrement partie de ma vie, donc ce club coulait de source. Il correspondait à ce que je vivais. Mais depuis que j’ai arrêté, je ressens une certaine lassitude. Et je suis quelqu’un qui fonctionne avec la passion.” Malgré le changement de lieu pour la salle et l’émergence de petits projets comme celui de Matteo Pina, Flore sent que c’est le moment de changer de vie. “J’ai pris un immense plaisir pendant toutes ces années. La salle était ouverte à tous les niveaux. Certains venaient pour se vider la tête et faire des rencontres, d’autres pour progresser et essayer d’aller le plus loin possible dans ce sport. Ce mélange a fait notre bonheur durant toutes ces années, mais maintenant j’ai besoin de voir autre chose.”



Avec, comme dernier challenge, les championnats du monde jeunes IMMAF (International Mixed Martial Arts) qui vont se dérouler à Abou Dabi, où l’ancienne championne accompagnera ses prodiges Natihere Papara, Matteo Pina et Tuanui Tavita, la boucle sera bouclée. Après cela, place à une nouvelle vie, qui sera sans aucun doute une réussite — comme tout ce que Flore a entrepris durant sa carrière.





Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 20 Juin 2025 à 18:32 | Lu 2101 fois