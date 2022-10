Le retour gagnant du salon du tourisme

Tahiti, le 30 septembre 2022 – Le salon du tourisme a connu une nouvelle fois une forte affluence dès son ouverture vendredi matin pour trois jours au parc expo de Mamao. De retour sans restriction sanitaire, le salon biannuel a été organisé un peu plus tard qu'à l'accoutumé à la demande des hébergeurs dont la haute saison s'est prolongée en cette année avec la bonne reprise du tourisme. Les offres et promotions proposées lors du salon sont d'ailleurs valables jusqu'à la fin du mois de mars.



Pratique :



Le salon est ouvert au parc expo de Mamao, de 8 à 18 heures vendredi et samedi et de 8 à 16 heures dimanche.