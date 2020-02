Le respect des baleines à bosser

TAHITI, le 17 février 2020 - L'association Mata Tohora organise une journée d'animation, débat et conférence sur le whale watching à l'occasion de la journée consacrée aux baleines et aux mammifères marins en général. L'après-midi sera ouverte à tous ceux qui veulent mieux comprendre l'animal et apprendre à les approcher en les respectant.



Le 19 février est la journée internationale de la baleine. Par extension, elle est également consacrée à la défense de l'ensemble des mammifères marins.



L'association Mata Tohora offre à cette occasion et depuis plusieurs années une matinée de découverte à des enfants en difficultés. C'est un événement pédagogique qui permet d'emmener plus d'une centaine d'enfants sur l'eau pour rencontrer les cétacés dans leur milieu naturel.



Deux rendez-vous suivront dans l'après-midi : une table ronde et une conférence. Pour la table ronde, des whale watchers de Tahiti et Moorea sont invités à s'exprimer en présence du grand public.



Pour l'association Mata Tohora, les échanges qui s'annoncent sont importants étant donné l'évolution des pratiques sur l'eau. Le dérangement des baleines est significatif.



Une quarantaine de prestataires œuvrent sur l'ensemble de la Polynésie française, une vingtaine est concentrée sur la seule île de Moorea. “ Nous recevons de plus en plus d'appels de plaisanciers qui constatent des approches non respectueuses et dérangement ”, rapporte la docteur Agnès Benet de l'association Mata Tahora.



“ Nous ne pouvons pas répondre à toute le monde ”, regrette-t-elle en ajoutant que la table ronde sera le moment idéal pour faire le point. D'après elle “ la loi est parfaite, il n'y a rien à changer ou ajouter, malheureusement, elle n'est pas respectée ”.



La table ronde sera suivie d'une conférence sur l'observation du comportement des baleines. Sur la base d'études comportementales déjà effectuées et avec l'aide de supports visuels, des mises en situation seront proposées.

L'idée est de savoir comment lire les déplacements des cétacés, comprendre quand ils sont dérangés pour réussir des approches respectueuses.



Les dernières observations de baleines à bosse ont eu lieu le 22 janvier 2020. Elles étaient six et naviguaient entre Bora Bora et Tupai.