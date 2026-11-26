

Le renvoi en procès de Depardieu pour viol sur Charlotte Arnould confirmé

Paris, le 26 novembre 2026 - La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi le procès à venir de Gérard Depardieu pour une partie des viols dont il est accusé par la comédienne Charlotte Arnould. Dans cette affaire emblématique du mouvement #MeToo, la défense espérait obtenir un non-lieu général et avait saisi la chambre de l’instruction.



Les 7 et 13 août 2018, Charlotte Arnould, 22 ans à l'époque, est allée dans l'hôtel particulier parisien de la star, qu'elle connaît depuis son enfance, pour répéter de manière informelle un texte de théâtre. Elle affirme s'être vue imposer plusieurs pénétrations digitales par le comédien, alors âgé de 69 ans. À l'issue de cinq ans d'investigations, une juge d'instruction a ordonné en août 2025 qu'il soit jugé devant une cour criminelle départementale pour viols commis par “contrainte morale résultant d'un état de sidération ayant empêché Charlotte Arnould de protester et de s’enfuir”. La juge d'instruction avait notamment estimé qu'à “aucun moment”, Gérard Depardieu ne s'était “assuré de l'accord volontaire et explicite” de Charlotte Arnould, jeune femme anorexique, “abusant de (sa) vulnérabilité”. Gérard Depardieu a fait appel de ce renvoi. Et jeudi, cette ordonnance de mise en accusation a été confirmée partiellement : la chambre de l'instruction a retenu “les seuls faits du premier jour”, le 7 août, et prononcé un non-lieu pour le 13 août, a expliqué une source judiciaire.



“Pionnière”



La décision pour les faits du 7 août constitue “une victoire” pour Charlotte Arnould, qui a été “la première à dénoncer Gérard Depardieu” et est une “pionnière dans les dénonciations de violences sexuelles” en France, a réagi son avocate Carine Durrieu-Diebolt.



L'avocate du Collectif féministe contre le viol, partie civile, a également salué une victoire. Me Lilia Mhissen a cependant estimé que le non-lieu sur les faits du 13 août était “une aberration, compte tenu de preuves scientifiques et des connaissances que nous avons aujourd'hui sur l'état de sidération”.



L'arrêt de la cour d'appel est susceptible de recours, la défense ayant précisé “étudier la possibilité d'un pourvoi” en cassation. Car pour Me David-Olivier Kaminski, avocat de l'acteur, la décision est une “demi-victoire”. “Nous avons été entendus, mais cette décision n'est pas totalement satisfaisante”, a abondé Me Delphine Meillet, autre conseil de Depardieu. Toutefois, ”l'édifice construit contre Depardieu vacille”, a-t-elle estimé. “C’est la première fois, depuis le classement sans suite” en 2019 d'une première plainte de Charlotte Arnould, “que les magistrats désavouent la parole de la plaignante”, a-t-elle affirmé.



Lors de l'audience qui s'était tenue à huis clos, ces avocats avaient affirmé qu'il n'y avait pas de preuve d'une pénétration sexuelle et contesté une quelconque “intention criminelle” de leur client. Au contraire, pour Me Durrieu-Diebolt, le renvoi confirmé de Depardieu repose notamment sur l'analyse de la vidéosurveillance, dans l'hôtel particulier de l'acteur, garantissant au dossier “un haut niveau de preuves”. “J’ose espérer que la défense de Depardieu ne jouera pas la montre” en formant un recours, a ajouté l'avocate.



“Guerre des nerfs”



“C’est une victoire, mais à quel prix ?”, a aussi réagi Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le féminisme !. “Il faut vraiment un courage extraordinaire pour les victimes pour entamer ce marathon judiciaire”, a-t-elle estimé. “On est vraiment face à une guerre des nerfs pour les victimes.”



Outre Charlotte Arnould, les accusations et plaintes s'accumulent depuis huit ans contre Depardieu, figure centrale du cinéma français. Il est actuellement au cœur d'investigations à Paris, après la plainte déposée en mai 2025 par une comédienne. Cette femme l'accuse de viol en réunion, avec notamment la complicité supposée de l'écrivain Michel Houellebecq, pendant le tournage du film Thalasso en 2018 en France.



Gérard Depardieu a aussi déjà essuyé un procès. En mai 2025, il a été condamné pour agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts en 2021. Alors qu'il avait fait appel, il a renoncé à son recours le 13 novembre, présentant des “excuses, profondes et sincères, à celles et ceux qui ont pu en souffrir”.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 15:29 | Lu 72 fois





