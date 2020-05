Le redémarrage de l’activité touristique abordé à Bora Bora

Tahiti, le 30 mai 2020 – Une délégation de l’État et du Pays s’est rendue vendredi à Bora Bora pour échanger avec les acteurs du tourisme, tels que les hôteliers et les prestataires d’activités touristiques. Une visite qui a mis en relief l’importance d’un redémarrage « dans les plus brefs délais » de l’activité touristique.



Le haut-commissaire, Dominique Sorain, le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, accompagnés du vice-président, Teva Rohfritsch, de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, du ministre de la Santé, Jacques Raynal, du ministre de l’Équipement, René Temeharo et d’une délégation de chefs de service, se sont rendus à Bora Bora vendredi, a-t-on appris par voie de communiqué. Cette visite a été organisée pour « avoir un échange direct avec les hôteliers et l’ensemble des prestataires d’activités confrontés à l’arrêt de l’activité touristique en raison de la crise sanitaire du Covid-19 ». En effet, la Perle du Pacifique a souffert de l’arrêt des vols internationaux et de la fermeture des structures hôtelières. Après deux mois de confinement, certains établissements se retrouvent dans des situations bien inconfortables, à l’image du Méridien de Bora Bora, qui avait dû présenter un plan social et un plan de départ volontaire visant 149 salariés. Une décision qui avait été motivée par la « situation économique désastreuse » et qui « affecte complètement notre tourisme », avait souligné auprès de notre rédaction le directeur des opérations hôtelières régionales du groupe Pacific Beachcomber, Guillaume Epinette.