Le rachat de Morgan Vernex par La Brasserie autorisé sous conditions

PAPEETE, 11 juin 2019 - L’autorité polynésienne de la concurrence autorise le rachat de la société Morgan Vernex par le groupe Brasserie de Tahiti. L’opération de concentration sera placée sous observation pendant 5 ans.



La décision est tombée le 6 juin : l’Autorité polynésienne de la concurrence ne s’oppose pas à l’acquisition de la société d’importation et de distribution Morgan Vernex par le groupe Brasserie de Tahiti. L’entité économique à vocation industrielle et commerciale a développé un chiffre d’affaires consolidé de 20,8 milliards Fcfp en 2017 (source Dixit) et rassemble déjà sous son giron Les sociétés Plastiserd, SDA, Polynésie froid, Jus de fruits de Moorea, Ruhm Manutea, Tahiti Sign et Tahiti Access.



Au classement des 200 premières entreprises polynésiennes, le groupe Brasserie de Tahiti pointe déjà en 2e position avec un chiffre d’affaires sensiblement égal à celui de la Société EDT Engie. Avec cette opération de concentration, le groupe est en passe d’absorber la 49e entreprise polynésienne et son chiffre d’affaires annuel de près de 2,5 milliards.



L’Autorité de la concurrence a été saisie le 15 avril dernier d’une demande d’avis, pour ce projet d’opération de concentration. Elle s’est attachée à estimer les effets de ce regroupement sur le fonctionnement concurrentiel du marché de la distribution.



L’APC autorise la concentration sous réserve de l’engagement pris par la Brasserie de Tahiti de ne pas mettre en place des relations privilégiées entre ses filiales et la société d’importation et de distribution qu’elle est en passe d’acquérir. Le respect de cet engagement sera placé sous observation pendant une durée de 5 ans. Et en l’espèce, on peut estimer que les concurrents en seront les premiers contrôleurs.



Le texte intégral de la décision de l'APC sera rendu public courant juin après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté au journal officiel de la Polynésie française. La publication de la décision au JOPF fera courir le délai de recours des tiers le cas échéant.