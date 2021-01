Le projet de rahui divise à Paea

Tahiti, le 30 janvier 2020 - Plusieurs dizaines de pêcheurs de Paea ont assisté samedi à la mairie à une réunion portant sur le thème du rahui. A cette occasion, le Criobe a présenté les résultats d'une étude de recensement des espèces effectuée sur les côtes de la commune. Si le projet n'a pas encore été mis en place, il divise déjà les pêcheurs. Certains d'entre eux, contre, s'inquiètent des périodes de "chômage technique", quand d'autres le soutiennent afin que les générations futures puissent encore vivre de la pêche dans plusieurs décennies.



Les pêcheurs de la commune de Paea ont assisté samedi matin à une réunion organisée par la mairie et le Criobe sur le thème du rahui. Ils étaient en effet venus nombreux pour écouter le compte-rendu de l'étude sur le recensement des espèces marines effectuée sur le littoral de la commune, sous la direction du directeur de recherche au CRNS, Tamatoa Bambridge.



Cette étude, tel que l'explique le biologiste marin, Camille Gaches, qui a participé au suivi et au comptage des poissons à Paea, a permis de démontrer que c'est au sud de la commune que l'on trouve le plus de poissons : "Globalement, il n'y a pas de gros écarts entre les différents sites sur lesquels nous avons travaillé à Paea. Il ressort que nous avons des biomasses -nombre de grammes de poissons que l'on retrouve au mètre carré- plus importantes au sud de la commune. Il faut cependant être prudent sur ces premiers comptages, car il y a plein de variantes liées à la lune ou à la houle. Il faut donc continuer de travailler sur ces sites."