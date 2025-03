Le projet de délocalisation suspendu

Tahiti, le 30 mars 2025 – Un protocole de fin de conflit a été signé entre la direction de la Banque de Polynésie et l’intersyndicale samedi soir. Plus question, pour l’instant, du projet de délocalisation. Un comité de suivi devrait être mis en place pour continuer à négocier sur les points de revendication de l’intersyndicale.



Quatre jours après le début du mouvement social à la Banque de Polynésie, l’intersyndicale composée de O oe to oe rima, Otahi, CSIP, CSTP-FO et A ti’a i mua et la direction de la Banque de Polynésie ont réussi à s’entendre puisqu’ils ont signé un protocole d’accord dans la soirée de samedi. En effet, ils se sont réunis une grande partie de la journée de samedi, entrecoupée de pauses, pour reprendre en fin d’après-midi.



“Par rapport aux onze points, on a quand même eu en propositions concrètes trois points”, assure un syndicaliste. Il s’agit notamment de “la suspension du projet de la réorganisation Pacifique dans l’attente d’une recomposition du projet avec les partenaires sociaux et du rétablissement de la situation économique en Nouvelle-Calédonie à son niveau d’avant-crise, de la prime participation à 7 % du résultat net et du déplafonnement du taux de la prime d’ancienneté.”

Les autres points étudiés en comité de suivi Pour l’instant, il n’est donc plus question de délocalisation en Nouvelle-Calédonie. “Ils vont suspendre le projet dans l’attente de reprendre les discussions et de tout mettre à plat. Et de faire peut-être des rectifications ou des conditions de cette réorganisation tout en préservant l’emploi local.”



Les autres points devraient être étudiés en comité de suivi entre la direction et les délégués syndicaux de la Banque de la Polynésie.



La Société générale est actionnaire à 80 % dans la Banque de Polynésie, la Casden à hauteur de 5% et le groupe Siu à hauteur de 15 % donc “toutes les décisions relatives au financier remontent et se prennent à Paris. Et nous voulions tous sortir de cette grève car tout se décide à Paris. Mais il y a eu quand même quelques avancées qui seront effectives à partir du 1er avril prochain et le reste des points fera l’objet de discussions en comité de suivi. Tout cela devra être finalisé avant la fin de cette année”.



Pour l’instant, seuls les représentants syndicaux internes à la Banque de Polynésie et la direction ont signé le protocole d’accord. Les secrétaires généraux de l’intersyndicale devraient contresigner cet accord ce lundi.



La revalorisation salariale collective de trente points pour “compenser l’inflation et l’augmentation du coût de la vie”, “l’indexation de la prime repas sur l’indice des prix à la consommation avec une réévaluation annuelle”, “la garantie du maintien et de la pérennisation de l’enveloppe budgétaire allouée à l’équipe commerciale” ou encore de “meilleures indemnités en fin de carrière comme les départs à la retraite, les départs anticipés ou une rupture conventionnelle” sont quelques-uns des points qui vont être discutés lors du comité de suivi.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 30 Mars 2025 à 13:30