

Le programme d’insertion pour femmes SDF de Polynésie se poursuit

Tahiti, le 11 mars 2026 - La vice-présidence de la Polynésie française a approuvé l’attribution d’une subvention pour la mise en œuvre de la deuxième phase d’un programme pour l’insertion des femmes sans domicile fixe.



Porté par le Campus des métiers et des qualifications Hôtellerie et Restauration du Pacifique (CMQP), en partenariat avec l’association au service des personnes à la rue Te Vaiete, le projet vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes sans domicile fixe par la formation aux métiers de la restauration.



Après une première phase ayant permis l’insertion sociale et professionnelle de plusieurs participantes, la deuxième phase accompagne, depuis janvier 2026, huit stagiaires dans une formation pratique de six mois au sein du restaurant d’application d’insertion L’Éphémère. Encadrées par une cheffe en cuisine et une cheffe en service, les stagiaires occupent alternativement chaque semaine les différents postes, afin de maîtriser l’ensemble des compétences nécessaires aux métiers de la restauration.



Le restaurant accueil du public chaque midi du lundi au vendredi (sauf le mercredi), avec un menu proposé au prix de 2 000 francs. Dans un esprit de solidarité, 500 francs par repas sont consacrés à la création de tickets solidaires, permettant d’offrir des repas aux familles en situation de difficulté.



Le projet prévoit également l’accompagnement des participantes vers l’obtention d’un titre professionnel délivré par le Centre de formation pour adultes (CFPA), en commis de cuisine ou en service en salle, avec des mercredis consacrés à la préparation des examens et au renforcement des compétences.



Le gouvernement de la Polynésie française soutient cette phase à hauteur de 7 740 000 francs, couvrant l’encadrement pédagogique, une partie des matières premières et les frais liés aux examens professionnels.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 11 Mars 2026 à 14:45 | Lu 245 fois



