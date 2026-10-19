Tahiti Infos

Le prochain recensement en Polynésie française du 2 septembre au 2 octobre 2027


Le prochain recensement en Polynésie française du 2 septembre au 2 octobre 2027
Tahiti le 26 octobre 2026. Le Journal officiel de la République française a publié les dates hier du prochain recensement de la population en Polynésie française.

« Il sera procédé en 2027 à un recensement de la population en Polynésie française. Les opérations de collecte d'informations nécessaires au recensement et effectuées sur le territoire de la Polynésie française se dérouleront du 2 septembre au 2 octobre 2027 », précise le décret.

Le recensement de la population sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) et avec la collaboration des communes de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 26 Octobre 2026 à 18:10 | Lu 615 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site