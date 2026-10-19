

Le prochain recensement en Polynésie française du 2 septembre au 2 octobre 2027

Tahiti le 26 octobre 2026. Le Journal officiel de la République française a publié les dates hier du prochain recensement de la population en Polynésie française.



« Il sera procédé en 2027 à un recensement de la population en Polynésie française. Les opérations de collecte d'informations nécessaires au recensement et effectuées sur le territoire de la Polynésie française se dérouleront du 2 septembre au 2 octobre 2027 », précise le décret.



Le recensement de la population sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en liaison avec l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) et avec la collaboration des communes de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 26 Octobre 2026 à 18:10 | Lu 615 fois



