Le procès en appel de Vetea Guilloux renvoyé à décembre

Tahiti, le 10 février 2021 - Seize ans après sa condamnation par le tribunal correctionnel de Papeete pour "dénonciation mensongère et calomnieuse " dans le cadre de l'enquête portant sur la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud, l'ex-membre du GIP, Vetea Guilloux, devait comparaître devant la cour d'appel de Paris le 5 février. L'affaire a été renvoyée au 3 décembre prochain.



L'ex-membre du Groupement d’Intervention de la Polynésie (GIP), Vetea Guilloux, devra décidemment être très patient. Condamné il y a pas moins de 16 ans par le tribunal correctionnel de Papeete à un an de prison, dont six mois de sursis, assorti d'un mandat de dépôt, dans le cadre de l’affaire portant sur la disparition inexpliquée de l’ancien journaliste Jean-Pascal Couraud, dit "JPK", dans la soirée du 15 décembre 1997, il devait comparaître devant la cour d'appel de Paris. Mais son procès a été renvoyé au 3 décembre.



À l'époque de sa condamnation en première instance, Vetea Guilloux avait été reconnu coupable d'avoir dénoncé trois membres du GIP, Tino Mara, Tutu Manate et Rere Puputauki, comme ayant participé à l'enlèvement de JPK. L'affaire, toujours à l'instruction, aconnu depuis plusieurs rebondissements avec les mises en examen des trois GIP et plus récemment de l'ex-femme du journaliste, Miri Tatarata, et de l'un de ses meilleurs amis, Francis Stein. C'est d'ailleurs en raison de cette instruction, toujours en cours, que le procès en appel de Vetea Guilloux a été renvoyé.