Le procès en appel de Radio Tefana renvoyé en mars 2022

Déjà renvoyé en février dernier en raison de l'absence d'un des avocats de la défense, le procès en appel de l'affaire Radio Tefana a été une nouvelle fois renvoyé lundi matin. Comme en février, c'est l'avocat parisien du maire de Faa'a et président du Tavini, Oscar Temaru, Me David Koubbi, qui était une nouvelle fois absent à l'audience. Le procès a été programmé pour le 14 mars 2022 sur cinq jours.Présent lundi au palais de justice, Oscar Temaru souhaitait pour sa part que le procès soit renvoyé après les élections présidentielles prévues pour avril prochain. Le maire de Faa'a craignant que des "interférences politiques" n'interviennent au cours du procès… Le tāvana a même proposé la date du 29 juin. "Date de l'annexion de notre pays par la France", a insisté le leader indépendantiste. Après une rapide délibération, le tribunal a maintenu la date du 14 mars 2022.Rappelons que dans cette affaire, Oscar Temaru avait été condamné le 11 septembre 2019 pour avoir organisé, entre 2010 et 2017, le financement sur fonds publics de la radio associative de sa commune, Te reo o Tefana, pour promouvoir l'idéologie de son parti politique. Devant le tribunal correctionnel, il avait écopé de six mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 5 millions de Fcfp. L'ancien élu à l'assemblée, directeur et président de l'association Te reo o Tefana, Vito Maamaatuaiahutapu, avait écopé de trois mois de sursis et 1 million de Fcfp d'amende et l'actuel président de l'association et secrétaire général adjoint du Tavini, Heinui Le Caill, d'un mois de sursis et 500 000 Fcfp d'amende. L’association a quant à elle été condamnée à une amende de 100 millions de Fcfp.