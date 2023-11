Le procès de Damas Teuira renvoyé au 17 septembre 2024

Tahiti, le 31 octobre 2023 – Le procès pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics du maire de Mahina, Damas Teuira, dans le cadre de l'affaire du financement par la commune de l'association Aratea, a été renvoyé mardi en correctionnelle au 17 septembre 2024.



Le maire de Mahina, Damas Teuira, devra prendre son mal en patience avant de pouvoir s'expliquer devant la justice. Alors qu'il devait comparaître mardi devant le tribunal correctionnel aux côtés de son épouse et de plusieurs élus de la commune dans le cadre de l'affaire du financement par la commune de l'association Aratea, le procès a été renvoyé au 17 septembre 2024.



Dans le cadre de cette affaire portant sur des accusations de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics, il est notamment reproché au tāvana et à certains élus d'avoir fait financer, par la commune, l'association Aratea pour l'organisation d'un voyage à Gisborne, en Nouvelle-Zélande. En août 2019, le conseil municipal de Mahina avait voté la prise en charge directe d'une partie des frais de transports aériens alors même que plusieurs élus de ce conseil municipal devaient participer à ce voyage. Un déplacement organisé à l'occasion de la célébration des 250 ans sur place de James Cook et Tupaia qui étaient partis de Mahina.