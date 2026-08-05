Le procès d’un enseignant de l’UPF, accusé de prostitution de mineures, renvoyé au 14 octobre

Tahiti, le 1er septembre 2026 - Procès renvoyé au 14 octobre pour un enseignant de l'Université de la Polynésie française de 50 ans, accusé d'avoir eu recours à des prostituées mineures entre mai 2017 et avril 2018, et de leur avoir fourni alcool et cannabis chez lui.
Le renvoi fait suite à un avis d'audiencement transmis trop tardivement aux victimes présumées, selon leur avocate.
L'une d'elles s'est présentée au tribunal mardi matin avant de repartir ; une avocate de permanence a repris son dossier. L'enseignant conteste largement les faits, réduits de six à trois chefs d'accusation selon sa défense. Il aurait invoqué vouloir offrir un “refuge” à ces adolescentes pour les aider à se rescolariser selon nos confrères de TNTV. Un retraité de 82 ans, poursuivi pour des faits similaires, ne s'est pas présenté et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Rappelons que les deux hommes sont présumés innocents.
Le renvoi fait suite à un avis d'audiencement transmis trop tardivement aux victimes présumées, selon leur avocate.
L'une d'elles s'est présentée au tribunal mardi matin avant de repartir ; une avocate de permanence a repris son dossier. L'enseignant conteste largement les faits, réduits de six à trois chefs d'accusation selon sa défense. Il aurait invoqué vouloir offrir un “refuge” à ces adolescentes pour les aider à se rescolariser selon nos confrères de TNTV. Un retraité de 82 ans, poursuivi pour des faits similaires, ne s'est pas présenté et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Rappelons que les deux hommes sont présumés innocents.