Le prince Harry dédouané d'accusations de harcèlement dans son ONG

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 06/08/2025 - Le prince Harry a été dédouané mercredi des accusations de harcèlement portées contre lui par la présidente d'une ONG qu'il a fondée en Afrique, le régulateur britannique des associations critiquant toutefois le rôle de "toutes les parties" dans ce conflit interne.



Fin mars, le fils cadet du roi Charles III avait annoncé renoncer à son rôle de parrain de l'association caritative Sentebale, fondée en 2006 au Lesotho pour lutter contre le sida en Afrique, à la suite d'un conflit avec la présidente du conseil d'administration.



Cette dernière, l'avocate zimbabwéenne Sophie Chandauka, était accusée de mauvaise gouvernance par les membres du conseil d'administration.



L'affaire avait viré au règlement de comptes public lorsque Sophie Chandauka avait accusé le duc de Sussex de "harcèlement" et d'"intimidation", dans un entretien à la chaîne Sky News. Le prince avait dénoncé des "mensonges".



Tous deux avaient saisi la Charity Commission pour régler leurs désaccords.



Dans ses conclusions publiées mercredi, cette dernière renvoie dos-à-dos "toutes les parties pour avoir laissé (le conflit) se dérouler publiquement", mais ne prend aucune sanction contre l'actuel conseil d'administration.



La commission affirme en outre n'avoir trouvé "aucune preuve" de "harcèlement ou d'intimidation généralisés ou systémiques", ni de "misogynie ou de misogynie à l'égard des femmes noires" au sein de Sentebale.



- "Faiblesses de gouvernance" -



En revanche, elle estime que "l'incapacité des administrateurs de l'époque à résoudre les litiges en interne a eu de graves répercussions sur la réputation" de l'association, et a pointé les "faiblesses de gouvernance" au sein de Sentebale.



Selon elle, le "manque de clarté" dans les attributions de chacun a "favorisé l'apparition d'incompréhensions".



Un porte-parole du prince Harry, qui vit désormais en Californie (États-Unis) avec sa femme et ses deux enfants, a critiqué une partie des conclusions du rapport.



Il est "troublant (...) que les conséquences des actions de l'actuelle présidente ne pèseront pas sur elle, mais sur les enfants qui dépendent du soutien de Sentebale", a-t-il indiqué.



Il a ajouté que "le duc de Sussex se concentrera désormais sur la recherche de nouvelles façons de continuer à soutenir les enfants du Lesotho et du Botswana".



Citée dans un communiqué de l'association, Mme Chandauka, qui avait été nommée à la présidence de l'association en 2023, a dit se "réjouir" des conclusions du régulateur.



Ces dernières "confirment les préoccupations en matière de gouvernance que j'ai soulevées en privé en février 2025", a-t-elle assuré.



Elle n'a toutefois fait aucun commentaire sur le fait que le prince Harry ait été dédouané des accusations de harcèlement qu'elle avait formulées à son encontre.



En attendant, la commission a transmis à l'ONG un plan visant à résoudre ses problèmes de gouvernance et appelle notamment à clarifier "par écrit" le rôle occupé par ses parrains, à savoir Harry et le prince Seeiso du Lesotho, également démissionnaire.



"À l'avenir, j'exhorte toutes les parties à ne pas perdre de vue ceux qui dépendent des services fournis par l'association", a déclaré le directeur général de la commission, David Holdsworth.



Le rôle de parrain de Sentebale était l'un des rares engagements caritatifs que le prince Harry avait conservés après sa rupture explosive avec la monarchie britannique en 2020, son exil aux États-Unis et la perte de ses patronages royaux.



Le duc de Sussex avait cofondé l'association avec la volonté de poursuivre le travail de sa défunte mère, la princesse Diana (1961-1997), très engagée dans la lutte contre le sida.