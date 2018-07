Le prince Albert II se repose au Brando en famille

Le prince Albert II de Monaco a choisi de venir se reposer au fenua et il a opté pour les villas calmes du Brando. Il est arrivé ce mardi à Tetiaro avec sa femme Charlène et ses deux enfants.En juillet, le palais de Monaco avait annoncé que le prince Albert souffrait d'"un état de fatigue". Les Monégasques ont été rassurés le 20 juillet dernier lorsqu'ils ont vu le papa de Jacques et Gabriella, assister à la Diamond League, le meeting d’athlétisme de Monaco.Le souverain, qui a récemment fêté ses 60 ans, semblait très en forme et bien reposé après ce gros coup de fatigue passager.Un petit séjour au fenua devrait lui permettre de bien se reposer et de revenir en pleine forme sur le Rocher.L'aéroport de Tahiti a vu passer de nombreuses stars ces derniers jours : Lady Gaga est aussi à Tetiaroa tandis que le champion du monde Paul Pogba est aussi venu passer des vacances en Polynésie française.