Le président des JO 2024 bientôt au fenua

Tahiti, le 10 août 2022 – Le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, sera en visite en Polynésie française du 11 au 16 août. L’occasion de visiter le site de Teahupo’o, retenu pour accueillir les épreuves de surf, en configuration compétition à l’occasion de la Tahiti Pro, mais aussi de rencontrer les autorités, les acteurs du monde sportif et la population.



Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, arrive en Polynésie jeudi soir, pour un séjour de cinq jours. Il s’agit de sa première visite depuis l’annonce du choix de Teahupo’o pour accueillir les épreuves de surf de ce grand rendez-vous sportif. C’est également la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques qu’un territoire ultra-marin est associé à l’organisation de cet évènement.



Tony Estanguet, également triple champion olympique de canoë slalom, sera notamment accompagné du directeur des sports de Paris 2024, Jean-Philippe Gatien, vice-champion olympique en tennis de table. Lors de leur séjour, la délégation visitera le site de Teahupo’o pendant la Tahiti Pro et rencontrera les autorités du Pays et les communes investies dans les JO, ainsi que les athlètes, les scolaires et la population. Des rencontres sportives sont notamment prévues, ainsi que la labellisation Terre de Jeux aux communes et aux fédérations sportives impliquées dans les JO 2024. La tournée polynésienne se conclura par la signature de la convention officialisant l’organisation à Tahiti des épreuves de surf en 2024.