Le président de l’assemblée reçoit M. Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics

PAPEETE, le 27 juillet 2018 - Le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gerald Darmanin s'est rendu à l'Assemblée de Polynésie ce vendredi matin.

M. Gaston TONG SANG, président de l’assemblée de la Polynésie française, a reçu ce matin M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes publics. Ce dernier était accompagné de Mme Justine COUTARD, directrice adjointe de cabinet, Mme Charlotte LOCQUET, conseillère technique chargée des affaires réservées et des déplacements, M. René BIDAL, haut-commissaire de la République en Polynésie française et M. Christophe DESCHAMPS, directeur de cabinet du Haut-commissaire.



Après l’accueil de la délégation qui s’est déroulée à l’entrée du hall René Leboucher, MM. TONG SANG et DARMANIN se sont rendus dans le bureau du président où ils ont pu s’entretenir brièvement avant un échange de cadeaux et la signature du livre d’or de l’institution.



Le président de l’assemblée a ensuite tenu à faire découvrir à son invité l’hémicycle ainsi que les jardins de la Reine, lieux hautement symboliques du site de Taraho’i.