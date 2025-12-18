

Le président colombien Petro se dit prêt à "reprendre les armes" face aux menaces de Trump

Bogotá, Colombie | AFP | lundi 05/01/2026 - Le président colombien Gustavo Petro, ancien guérillero, a déclaré lundi qu'il allait "reprendre les armes", en réponse aux menaces de son homologue américain Donald Trump, sur fond de tension croissante entre les deux pays après l'opération militaire américaine de samedi au Venezuela.



"J'avais juré de ne plus toucher à une arme depuis l'accord de paix de 1989 mais pour la patrie je reprendrai les armes", a écrit le président colombien de gauche sur X.



"Chaque soldat de Colombie a désormais un ordre : tout commandant de la force publique qui préfère le drapeau des Etats-Unis à celui de Colombie doit immédiatement se retirer", a ajouté le dirigeant.



Le président colombien critique vivement l'action militaire du gouvernement Trump dans la région et accuse les États-Unis d'avoir enlevé Nicolás Maduro "sans base légale". Le dirigeant vénézuélien a été capturé à Caracas samedi après des bombardements de Washington sur la capitale.



Après lui avoir dit samedi qu'il devrait "faire gaffe à ses fesses", Donald Trump a qualifié dimanche son homologue colombien d'"homme malade", qui "aime prendre de la cocaïne".



Depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, les deux dirigeants s'affrontent régulièrement sur des questions comme les droits de douane ou la politique migratoire.



La Colombie et les États-Unis sont des alliés militaires et économiques clés dans la région, mais leurs relations sont aujourd'hui au plus bas.



Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, est un ancien guérillero du M-19, un mouvement nationaliste marxiste, qui a signé un accord de paix. Il a été sénateur puis maire de Bogota.

