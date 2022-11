Le premier salon des chefs-d’œuvre de couvre-chefs

Tahiti, le 21 novembre 2022 – Le tout premier Salon du chapeau, baptisé Tāupo’o ou l’art du chapeau et ses accessoires, se tiendra du 23 au 26 novembre entre 9 et 18 heures à l’hôtel Hilton de Faa’a. Au programme, une exposition-vente, des ateliers, concours, conférences et une nocturne avec un défilé et une animation musicale.



“Un chapeau pour chaque chose, que ce soit pour la pêche, la plage, les fêtes ou la messe.” Relancer la mode élégante du chapeau de Tahiti d’antan est l’objectif du Salon du chapeau intitulé Tāupo’o ou l’art du chapeau et ses accessoires, prévu du 23 au 26 novembre dans les salles de réception de l’hôtel Hilton de Faa’a, entre 9 et 18 heures. Le programme prévoit, en plus de l’exposition-vente, des ateliers, concours, conférences et même une nocturne avec un défilé et une animation musicale.



Ce sont une vingtaine d’artisans de milieux associatif ou professionnel, qui seront présents pour exposer des créations 100% artisanales. Il sera possible de découvrir des chapeaux et leurs accessoires, confectionnés avec une variété de matières premières locales telles que le pae’ore (pandanus), le kere (stipules de cocotier), le nī’au (palmes de cocotier), le tapa, des coquillages et nacres, etc. Le Centre des métiers d’art participera également avec une classe de jeunes artistes en devenir, dans le but de favoriser leur immersion professionnelle. Cette participation d'étudiants permet “un échange intergénérationnel pour assurer la relève”.



Ateliers, concours, performances et tirage au sort



Tout au long du salon, seront proposés des ateliers de confection d’accessoires de chapeaux entre 1 000 et 3 000 Fcfp. Le public est invité à participer aux ateliers pour accessoiriser un chapeau, sorti de leur garde-robe ou acheté au salon.



Dans le cadre du concours du salon, chaque artisan présentera une création pour tenter de remporter le trophée du chapeau le plus créatif du salon et un prix pour les accessoires. Un prix coup de cœur sera décerné par le public, qui aura voté pour son chapeau préféré pendant les quatre jours de salon. La remise des prix et le tirage au sort du jeu visiteurs sont programmés pour le dernier jour de salon.



Six duos d’artisans et de créateurs connus au fenua participeront à des performances de création de chapeaux, jeudi 24 et vendredi 25 novembre de 11 à 15 heures. Le concept : réaliser un chapeau, imaginé en amont, en 4 heures. La difficulté sera portée sur “l’élément mystère” qui sera dévoilé le jour-même de la performance.



Un chapelier de renommée mondiale



Le modiste mondialement célèbre dans l’univers de la mode, Elvis Pompilio, a été invité à cette première édition du salon. Chapelier pour des marques comme Dior, Valentino, Hugo Boss, la maison Chanel ou la maison Hermès, il a répondu présent au rendez-vous du chapeau polynésien pour partager son parcours, ses expériences et ses techniques avec les artisans du fenua. De la même façon qu’il aura l’occasion de découvrir le savoir-faire local et la diversité des matières premières.



Ses créations seront exposées au salon. Il animera aussi les performances en duo prévues sur deux jours pour lesquelles il dévoilera notamment “l'élément mystère”, et fera partie du jury pour le concours du chapeau le plus créatif. Pour la nocturne du vendredi, il coorganise avec Alberto Vivian un défilé de chapeaux qui se tiendra à partir de 19h30. Dix de ses chapeaux seront mis en scène, en plus des six créations réalisées pendant les performances en duo et des vingt chapeaux en concours. De plus, il procèdera à deux rencontres avec les exposants dans un premier temps, puis avec le public le samedi 26 novembre pour favoriser un “enrichissement mutuel”.



20 artisans présents au rendez-vous Mirella Fuller-Hauata - Maohi nui no Tubuai Mélia Avae - Te rara’a Evaline Teotahi - Te hihi o tera no Taiarapu Sylvie Nuupure - Inarauhei Aloha Naea - Tamarii Puroro Orama Ou Wen - Hiro Ou Wen Création Tamanee Alves - Te roroata Le Centre des métiers d’art Sandrine Mollon-Marere - Mollon Sandrine Averii Dorianne Teuruarii - Te Oneroa Moeata Tahiti - Artisanat fenuaiti Takapoto Philomène Tefaatau - Tiare afa Tetuarouru Manate - Opumana Vainui Barsinas - Kauari anga ere Soraya Faraire Taupua - Fare oparo Anais Lissant - Anais Création Raimona Tevaearai - Te rima rau Vanina Patira - Kaka’e Dania Hatitio - Vahineura Daliana Deane - Te ve’a nui

Programme Mercredi 23 novembre : 8h30 : Cérémonie d’inauguration et ouverture au public

11 à 13 heures : Atelier “accessoires de chapeaux” en coquillages avec Moeata Tahiri, 3 000 Fcfp / personne

14 à 16 heures : Atelier “accessoires de chapeaux” en pae’ore et nī’au blanc avec Tetuarouru Manate, 1 500 Fcfp / personne

16 à 17 heures : Atelier “accessoires de chapeaux” en pūrau avec Philomène Tefaatau, 2 000 Fcfp / personne

Jeudi 24 novembre : 11 à 15 heures : Performances en duo

16 à 17 heures : Atelier “accessoires de chapeaux” en more avec Evaline Teotahi, 1 000 Fcfp / personne

Vendredi 25 novembre : 10 à 14 heures : Performances en duo

15 à 16 heures : Atelier “accessoires de chapeaux” en pae’ore, kere, 'ā’eho et feuilles de bananier avec Daniel Hatitio, 1 000 Fcfp / personne

18h30 à 21 heures : Animation musicale par Moya & Tau

19h30 : Défilé de chapeaux (créations en concours, créations des performances en duo et collection d’Elvis Pompilio)

Samedi 26 novembre : 9h30 à 10h30 : Exposition sur l’histoire du chapeau traditionnel et conférence de Marine Vallée, assistante de conservation au Musée de Tahiti et des îles

10h30 à 11h30 : Rencontre avec Elvis Pompilio, sous forme de dialogue, à la découverte de sa carrière et de son œuvre

13h30 à 14h30 : Atelier “accessoires de chapeaux” en 'ā’eho, pae’ore et pūrau avec Soraya Taupua, 2 000 Fcfp / personne

15 à 16 heures : Cérémonie de remise des prix (meilleur chapeau, meilleur accessoire, coup de cœur du public)

16 à 18 heures : Animation musicale par Kurt guitare et tirage au sort du grand gagnant du jeu visiteurs

Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 21 Novembre 2022 à 16:16 | Lu 259 fois