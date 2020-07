Tahiti, le 29 juillet 2020 - Le premier candidat porteur de projet pour le site « Le Village Tahitien » a été auditionné ce mardi par le jury sous la présidence de Teva Rohfritsch. Les quatre autres auditions se dérouleront tout au long du mois d’août. Le nom du lauréat sera connu fin novembre.



Ça y est, l’audition du premier candidat porteur de projet pour le site « Le Village Tahitien », a eu lieu ce mardi devant un jury, présidé par le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch.

Au total, ce sont cinq dossiers de candidatures portés par des investisseurs locaux, acteurs économiques de premier plan, qui avaient été reçus par l’établissement, Grands Projets de Polynésie (G2P), le 6 janvier dernier, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt sur le projet « Le Village Tahitien ». Les auditions des quatre autres candidats doivent avoir lieu tout au long de ce mois d’août.

A l’issue de ces entretiens, suivra une période de négociation entre les candidats dont les offres initiales auront été retenues, et le jury, afin de préciser et affiner leurs propositions en vue de la production de leur offre finale.

Les propositions finales des candidats sont attendues pour la mi-novembre 2020 et le choix du lauréat par lot soumis interviendra fin novembre 2020.