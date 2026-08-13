

Le poulet brésilien interdit au Fenua

Tahiti, le 6 septembre 2026 - Les importations de viande bovine, de poulet et de miel venant du Brésil ont été suspendus en Europe récemment. Par extension, la Polynésie française a décidé de suivre cette interdiction.





Le Brésil, deuxième fournisseur de viande bovine en Europe, derrière le Royaume-Uni, voit ses importations suspendues par les pays de l'Union européenne (UE). C'est ce qu'a indiqué, lundi soir, la Commission européenne, confirmant les intentions européennes affichées dès le mois de mai dernier.



La raison de cette interdiction est liée à l’usage en quantité industrielle d’antibiotiques dans les élevages. Lors des derniers échanges avec l’Union Européenne, le Brésil n'a pas apporté les garanties suffisantes sur la conformité de ses produits avec les règles sanitaires et phytosanitaires européennes.



“Le Brésil est un partenaire important de l'UE et nous travaillons étroitement, de manière constructive et positive, avec les autorités brésiliennes afin d'assurer leur conformité à ces exigences. Une fois cette conformité démontrée, les exportations vers l'UE pourront reprendre”, a précisé une porte-parole de l'exécutif européen à l'AFP récemment.



Alors que cette marchandise était vendue en surgelé dans les grandes surfaces de la Polynésie française, en entier ou en morceaux, ce poulet se voit lui aussi privé d’entrée au Fenua.



En effet, le 31 août dernier, une “information importante” à destination des importateurs locaux a été envoyée par le ministère de l’Agriculture. “Compte-tenu du retrait des agréments UE des établissements brésiliens, l'importation de viande de volailles en provenance du Brésil ne pourra plus être réalisée si l'établissement n'est plus agréé.”



Il faut, en effet, que “le certificat sanitaire stipule que l’établissement soit agréé UE”.



Ce retrait d'agrément est effectif depuis le 3 septembre dernier. “Le Brésil n'est pas en mesure de fournir des garanties suffisantes quant à l'absence d'utilisation de facteurs de croissance ou d'antibiotiques critiques sur les animaux d’élevage”, précise la circulaire du ministère. “Dès lors que le Brésil pourra apporter des garanties suffisantes, les agréments pourront de nouveau être délivrés. Les certificats sanitaires à destination de la PF pourront donc de nouveau être certifiés.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 6 Septembre 2026 à 19:49 | Lu 324 fois



