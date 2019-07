Le porte-avions français de retour d'une mission en Asie-Pacifique

Paris, France | AFP | jeudi 04/07/2019 - Le porte-avions français Charles de Gaulle sera de retour dimanche après une mission de quatre mois marquée par des "actions de coopération" avec les partenaires de la France dans la zone indo-pacifique, a déclaré à l'AFP le commandant du groupe aéronaval (GAN) gravitant autour de ce navire.



"Nous rentrons à Toulon (sud-est, ndlr) dimanche matin. En 125 jours, nous avons parcouru 36.000 milles nautiques, soit plus d'une fois et demie le tour de la Terre", a expliqué le contre-amiral Marc Aussedat, dans un entretien téléphonique.

Pendant cette mission baptisée "Clémenceau", qui l'a emmené jusqu'à Singapour, "le groupe aéronaval a été un puissant outil de coopération", il y a eu "une trentaine d'interactions avec 18 partenaires différents", a fait valoir le commandant du GAN, l'ensemble des bâtiments, avions et hélicoptères escortant le Charles de Gaulle.

"A chaque fois que nous sommes passés à côté de pays avec qui nous avons des intérêts partagés, nous en avons profité pour mener des actions de coopération", a-t-il expliqué, citant le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, etc.

"Pour la première fois, nous avons intégré deux bâtiments japonais dans le golfe du Bengale", a-t-il souligné. L'Australie a également été intégrée à deux reprises pour des exercices.

"Nous avons aussi travaillé avec l'Inde dans le cadre de l'exercice Varuna, avec le porte-avions indien d'un côté et le Charles de Gaulle de l'autre", a ajouté le commandant du GAN.

Des coopérations maritimes en phase avec la volonté affichée par le président Emmanuel Macron de bâtir un "axe indo-pacifique" pour y préserver les intérêts de la France et contribuer à contrer les velléités d'expansion territoriale de la Chine.

Le porte-avions a fait escale à Singapour pendant le Shangri La dialogue (conférence sur la sécurité en Asie, ndr), où la ministre française des Armées Florence Parly a exposé la stratégie française dans la région, a rappelé le contre-amiral Marc Aussedat : "C'était une manière d'accompagner de faits ses propos".

Une fois rentré à Toulon dimanche, "le GAN a besoin de se régénérer", équipage comme équipements, a souligné son commandant. "Jusqu'à 3.800 marins ont constitué le groupe aéronaval, ils vont dans un premier temps se reposer. Quatre mois avec quatre escales, cela représente un taux d'effort important, sans dimanche, sans week-end en mer (...)", a-t-il commenté.

Néanmoins, "le groupe aéronaval sera prêt à repartir avant la fin de l'année, en fonction du besoin ou de l'ambition politique" de la France, a assuré le contre-amiral.