Le planétarium va rouvrir ses portes du 9 au 12 août

Tahiti, le 31 juillet 2023 - Le Planétarium Proscience va rouvrir ses portes du 9 au 12 août prochain dans la salle Muriāvai de la Maison de la culture. L'occasion de découvrir l'astronomie et les mystères de l'Univers.



Le planétarium de Proscience va rouvrir ses portes du mercredi 9 au samedi 12 août, dans la salle Muriāvai de la Maison de la culture. Au programme, de 7h45 à 16h15, des séances d'astronomie générale, qui offriront aux visiteurs des explications sur “les mystères de l'Univers”, comme la naissance et la mort des étoiles, le système solaire, les constellations et ses mythes ou encore le ciel du soir. Deux films seront également diffusés pendant ces trois jours : Dinosaures : une histoire de survie et La course à la Terre. Les prix, par personne, vont de 600 à 800 francs. Des réservations pour des groupes scolaires ou de centres aérés, tout comme des séances privées sont aussi envisageables sur demande. Le planning horaire des films est disponible sur le site web de Proscience. La billetterie sera ouverte les 7 et 8 août, de 10 à 16 heures.