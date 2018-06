Le planétarium de Proscience s'installe à l'école Tamanui

PAPEETE, le 25 juin 2018 - Du 29 juin au 13 juillet l'association Proscience va organiser des séances découverte du ciel dans son nouveau Planétarium à l'école Tamanui (Paofai). Certaines séances seront réservées aux élèves de l'école mais, le 29 juin et le 1er juillet puis du lundi 9 au vendredi 13, le Planétarium ouvrira ses portes au grand public.



Proscience va installer son nouveau planétarium dans une salle de l'école Tamanui de Papeete. Du 2 au 5 juillet 2018, dernière semaine de l'année scolaire, " nous animerons des séances gratuites spécialement réservées aux élèves de Paofai ", annonce l'association.



" Mais nous assurerons également des séances pour le public du vendredi 29 juin après-midi au dimanche 1er juillet, puis du lundi 09 au vendredi 13 juillet ", ajoute-t-elle.



Cette fois encore, pour pouvoir faire face à nos dépenses et envisager des déplacements autour de l'île et dans les îles plus lointaines, l'association demande une contribution à ses visiteurs. " Contribution que nous avons voulu la plus modeste possible. "



Les billets seront mis en vente sur place du vendredi 29 juin (à partir de 08h30) au dimanche 1er juillet, puis du 9 au 13 juillet, de 8h30 à 16 heures (15 heures vendredi 13).



Les séances diffèrent en fonction de l'animateur. Parmi les thèmes régulièrement abordés se trouvent : le ciel du soir : les constellations, les étoiles et planètes visibles, la formation du système solaire, les saisons polynésiennes, l'effet de serre (l'exemple de Vénus), la Lune… Mais d'autres thèmes sont possibles.