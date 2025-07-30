

Le pianiste japonais Kotaro Fukuma au Fenua

Tahiti, le 18 août 2025 - Pour la reprise de la saison 2025, Musique En Polynésie a invité le grand pianiste japonais Kotaro Fukuma. Il avait déjà subjugué le public polynésien en 2015 et il proposera lors de son séjour, à la fin du mois de septembre, deux récitals avec deux programmes riches et différents.



Premier prix à 20 ans du Concours international de Cleveland, Prix Chopin au Japon en 2013, Kotaro Fukuma se produit sur de nombreuses scènes prestigieuses : au Carnegie Hall et au Lincoln Center à New York, au Wigmore Hall à Londres, à la Philharmonie et au Konzerthaus à Berlin, au Gewandhaus à Leipzig, à la salle Gaveau à Paris, au Grand auditorium national à Madrid, au Victoria Hall à Genève et au Suntory Hall à Tokyo.



Kotaro Fukuma joue également avec des orchestres réputés tels que l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre philharmonique de Moscou, l’Orchestre philharmonique d’Israël, l’Orchestre symphonique de la Radio Finlandaise, l’Orchestre philharmonique de Dresde, l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre philharmonique royal de Galice et l’Orchestre symphonique de NHK, sous la direction de chefs tels que Rafael Frühbeck de Burgos, Yuri Simonov, François-Xavier Roth, Asher Fisch, Juanjo Mena, Hannu Lintu, Mihhail Gerts ou Kazuki Yamada.



En 2016, il remplace Nelson Freire dans le Concerto n°2 de Brahms avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev.



En France, il a été invité récemment aux festivals Piano Jacobins, la Roque d’Anthéron, La Folle Journée de Nantes, l’Esprit du Piano, Menton, Sully-sur-Loire, Messiaen au Pays de la Meije, Estivales de Musique en Médoc, Chopin (Paris et Nohant), au Biarritz Piano Festival et au Lille Piano(s) Festival.



Ses différents enregistrements (vingt à ce jour) ont été salués par les revues Gramophone, Diapason, American Music Records, Monde de la Musique, Classica, Bayern 4 Klassik, Piano News et Classic Today. Son album Fantasy – Scriabin & Rachmaninoff, sorti chez Naxos, a été nominé pour l’International Classical Music Award.



Il se produira les 27 et 28 septembre sur la scène de l’hôtel InterContinental Tahiti où il proposera deux récitals avec deux programmes riches et différents. Le samedi où il interprétera le Gymnopédie no.1, Je te veux de Satie, Thème et Variations Op.73 de Fauré, Reflets dans l'eau, Clair de Lune, L'Isle joyeuse de Debussy, Le Tombeau de Ravel de Laurent Mettraux et Gaspard de la Nuit et La Valse de Ravel.



Le dimanche sera consacré à Beethoven (Lettre à Élise, Sonate no.32 en Ut mineur Op.111, “Arietta”, Sonate no.8 en Ut mineur Op.13 “Pathètique”) et Chopin (Grande Valse Brillante Op.18, Ballade no.1 en sol mineur Op.23, 2 Nocturne Op.62, Polonaise Héroïque Op.53).

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 18 Août 2025 à 18:35




