Le pays annonce “des sanctions” après l’embouteillage au pont de Paea

Tahiti le 8 février 2023 - Une erreur technique lors du chantier du nouveau pont de Paea a créé des kilomètres de bouchon sur la route de ceinture. Le ministère des Grands travaux, des Transports terrestres a annoncé ce mercredi que l’entreprise à l’origine du problème encourt des “sanctions”. Une enquête a été ouverte par la Direction de l'équipement.



Une erreur technique est venue plomber la préparation des travaux du nouveau pont de la rivière Papehue, au PK19 à Paea. Conséquence : un embouteillage monstre de plusieurs kilomètres avec près de deux heures de bouchon infligés aux automobilistes ce mercredi matin. Face à l’ampleur du problème, le ministre des Grands travaux et des Transports terrestres a réagi par communiqué dans l’après-midi. René Temeharo impute le problème à l’entreprise en charge de ce chantier et précise que cette dernière encourt des “sanctions” pour avoir causé ce problème de circulation. Une enquête administrative est actuellement conduite par la Direction de l’équipement.



Initialement, les travaux de bitumage devaient se dérouler avec un jour de décalage, dans la nuit du 6 février de 19 heures jusqu’à 5 heures pour s’achever au matin du 7 février. Victime de retards, le chantier routier a finalement été reprogrammé mercredi 8 février de 19 heures à 4 heures, et ce jeudi de 19 heures à 4 heures. Une circulation alternée doit être mise en place.



La société Boyer, en charge de ce chantier routier, a présenté ses “sincères” excuses par communiqué de presse mercredi après - midi : “Nous vous garantissons que, pour l’avenir, nous respecterons à la lettre les consignes données par la puissance publique pour le début et la fin des travaux à entreprendre afin de ne pas perturber la circulation à partir de 4h00 du matin ”, assure l’entreprise de travaux publics.