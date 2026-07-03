

Le pari de Brotherson, le test de Tarahoi



Tahiti, le 7 juillet 2026 – En retransmettant lundi soir à l'assemblée le même collectif budgétaire que celui rejeté dix jours plus tôt, Moetai Brotherson a choisi de s'engager dans la procédure exceptionnelle prévue par l'article 156-1 du statut d'autonomie. Les représentants sont d'ailleurs convoqués ce vendredi en session extraordinaire pour examiner ce nouveau texte. En cas de nouveau rejet, le président pourra engager la responsabilité de son gouvernement selon un mécanisme comparable au "49.3 polynésien", utilisé une seule fois, en 2011, par Gaston Tong Sang. Au-delà du budget, le président du Pays joue surtout une partie politique : il oblige désormais les élus à sortir de l'ambiguïté : veulent-ils réellement le renverser...et surtout sont-ils capables de lui trouver un successeur.





Le gouvernement aura attendu le dernier jour prévu par le statut pour transmettre son nouveau collectif budgétaire à l'assemblée lundi soir. Sans surprise, le texte reprend mot pour mot celui rejeté le 26 juin par une large majorité de représentants. Un collectif essentiellement technique, destiné à formaliser le report sur 2026 de 41,8 milliards de francs de crédits de paiement non consommés en 2025 afin de poursuivre les opérations d'investissement déjà engagées.



Présenté à l'identique, le texte a peu de chances d'échapper au sort que lui avaient réservé quarante élus dix jours plus tôt. Mais ce second dépôt ne constitue pas un simple retour devant l'assemblée. Il ouvre une séquence institutionnelle rarement évoquée depuis sa création.



Après un premier rejet, l'article 156-1 du statut laisse dix jours au président pour déposer un nouveau texte. Une fois cette étape franchie – ce qui est désormais le cas –, l'assemblée dispose de cinq jours pour se prononcer. Mais Antony Géros a décidé de convoquer les élus ce vendredi à Tarahoi. Si elle confirme son rejet, le président pourra alors engager la responsabilité de son gouvernement. C'est seulement à ce moment-là que commencera véritablement le "49.3 polynésien".



Changer les règles du débat



Moetai Brotherson n'était pourtant pas contraint d'emprunter cette voie. Il pouvait laisser s'écouler le délai prévu par le statut et revenir plus tard avec un collectif modifié pour tenir compte des critiques formulées par les représentants. Il a choisi l'inverse.

En redéposant un texte dont il sait qu'il sera très probablement rejeté une seconde fois, le président du Pays ne prend pas seulement un risque. Ce choix lui permet aussi de déplacer le débat.



Depuis le rejet du collectif, Moetai Brotherson dénonce un "sabotage" de l'action gouvernementale et renvoie à l'assemblée la responsabilité du blocage institutionnel. Dans le même temps, il martèle qu'aucun président, quel qu'il soit, ne disposerait aujourd'hui d'une majorité plus solide que la sienne. Autrement dit, renverser son gouvernement ne ferait, selon lui, que déplacer le problème sans résoudre l'absence de majorité stable à Tarahoi.



Le choix de la procédure prévue par l'article 156-1 s'inscrit pleinement dans cette logique. Si le collectif est à nouveau rejeté, il ne suffira plus aux oppositions d'affirmer que le gouvernement ne peut plus gouverner. Elles devront démontrer qu'elles sont, elles, capables de construire une majorité et de désigner un président. À défaut, le chef de l'exécutif pourra soutenir que le blocage institutionnel ne tient pas seulement à son gouvernement, mais à l'absence d'alternative politique crédible. Autrement dit, Moetai Brotherson inverse la charge de la preuve. Depuis des mois, il lui est reproché de ne plus disposer d'une majorité. Désormais, il demande à ses opposants de prouver qu'ils en ont une.



Dire non… puis quoi ?



C'est précisément tout l'enjeu de cette procédure imaginée en 2007 pour limiter les crises politiques à répétition. Si le président engage sa responsabilité, le collectif budgétaire sera réputé adopté, sauf si une motion de renvoi est déposée dans les cinq jours. Mais cette motion ne consiste pas seulement à faire tomber le gouvernement. Elle doit être signée par au moins un tiers des représentants, recueillir ensuite la majorité des trois cinquièmes de l'assemblée, être accompagnée d'un budget alternatif... et surtout désigner immédiatement le nom du futur président de la Polynésie française. Autrement dit, il ne suffira plus de voter contre. Il faudra démontrer qu'une autre majorité est prête à gouverner.



C'est là que les calculs politiques se compliquent. Une motion de renvoi n'ouvre pas automatiquement la voie à de nouvelles élections : elle impose d'abord de désigner un nouveau président. Or c'est précisément cette étape qui divise les oppositions. Le Tapura et Ahip plaident depuis plusieurs semaines pour une dissolution anticipée. Mais encore faudrait-il qu'un président accepte d'assurer la transition avant de demander lui-même au président de la République de dissoudre l'assemblée. À l'inverse, le Tavini historique se montre beaucoup plus réservé sur un retour anticipé aux urnes. Quant aux quinze élus de A Fano Ti'a, leur groupe existe à l'assemblée, mais leur parti n'est toujours pas officiellement constitué. Une dissolution les contraindrait à repartir en campagne sans structure politique réellement installée.



Derrière un collectif budgétaire en apparence très technique se joue donc une partie éminemment politique. En choisissant cette procédure, Moetai Brotherson accepte le risque de devoir engager la responsabilité de son gouvernement. Mais il crée aussi les conditions pour que, si celui-ci devait finalement tomber, sa chute ne résultera plus d'un simple rejet budgétaire. Elle ne pourra intervenir qu'au terme d'une décision pleinement assumée par les représentants, contraints de désigner eux-mêmes son successeur. De quoi permettre ensuite au président du Pays de retourner contre ses opposants l'accusation de blocage institutionnel qu'il formule depuis plusieurs semaines.

Quand Tong Sang avait dégainé le "49.3 polynésien" en 2011 Le mécanisme prévu par l'article 156-1 n'a été utilisé qu'une seule fois depuis son introduction dans le statut d'autonomie.

En février 2011, Gaston Tong Sang, qui ne pouvait alors compter que sur neuf représentants à l'assemblée, s'en était servi pour tenter de faire adopter le budget primitif 2011 face à une majorité qui lui était hostile. Le dispositif, créé quelques années plus tôt pour mettre fin aux crises politiques à répétition, devait précisément éviter qu'un gouvernement ne se retrouve durablement privé de budget.



L'opposition avait toutefois riposté en déposant une motion de renvoi accompagnée de son propre projet de budget. Pendant quelques jours, deux budgets concurrents se sont ainsi retrouvés au cœur d'un imbroglio institutionnel et juridique, avant que le Conseil d'État ne soit saisi. Quelques semaines plus tard, Gaston Tong Sang perdait finalement le pouvoir au profit d'Oscar Temaru.

Aujourd'hui, Moetai Brotherson pourrait devenir le deuxième président à emprunter cette procédure. Si le contexte politique a profondément changé en quinze ans, le point commun est frappant : comme Gaston Tong Sang avant lui, il se retrouve confronté à la même difficulté, gouverner sans majorité.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 7 Juillet 2026 à 12:28 | Lu 473 fois



