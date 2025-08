Le parc d’Atimaono fermé pour travaux

Tahiti, le 1er août 2025 – Afin d’installer de nouveaux équipements, dont des aires de jeux pour enfants, le parc d’Atimaono, à Papara, sera fermé au public à partir du lundi 11 août. En attendant sa réouverture en décembre, les usagers sont invités à s’orienter vers la cocoteraie voisine.





À Papara, la fin des vacances scolaires va être marquée par la fermeture du parc d’Atimaono. Plébiscité par les familles et les sportifs, ce site de bord de mer avait également accueilli la cérémonie d’ouverture des épreuves olympiques de surf et une fanzone, en juillet 2024.



La Direction des affaires foncières (DAF) a annoncé par voie de communiqué la fermeture temporaire du parc à partir du lundi 11 août 2025, afin de lancer la seconde tranche des travaux d’aménagement. Dans quelques mois, d’ici les vacances de décembre, les usagers pourront profiter d’équipements complémentaires, dont des aires de jeux pour enfants et des boulodromes. Une reprise du volet paysager est prévue, de même que l’ajout d’ombrage pour le parking et d’un système de drainage avec noues végétalisées. Une guérite sera construite pour assurer le gardiennage.



En attendant la réouverture du parc en fin d’année, un site de remplacement est proposé. Il s’agit d’Atimaono Natura, qui comprend une cocoteraie et une zone humide. Sécurisé, il dispose de sanitaires temporaires installés pour l’occasion. Il sera ouvert de 6 à 20 heures, du lundi au dimanche, jours fériés inclus.