Le nouvel administrateur accueilli à Hao

Hao, le 28 septembre 2022 - Une petite délégation État-Pays s’est rendue à Hao mercredi où le nouvel administrateur des Tuamotu-Gambier, Arnaud Benoit, a été accueilli par la population de Haoroagai. Outre la cérémonie de prise de poste, son déplacement avait pour but la préparation de l'inauguration du RSMA qui aura lieu le 26 octobre, en présence du haut-commissaire et de l'amiral.



Fraîchement arrivé au fenua, le nouveau chef de la subdivision administrative de l'archipel des Tuamotu-Gambier, Arnaud Benoit, a pris ses fonctions le 27 août dernier. Mercredi il a effectué sa toute première visite à Hao. L’atoll est stratégique du point de vue géographique, car situé au centre des Tuamotu. Hao n’en demeure pas moins quête d’une dynamique de développement, avec le projet de ferme aquacole, l’arrivée du régiment du service militaire adapté (RSMA), le chantier de dépollution des anciens terrains militaires, alors que ses jeunes sont toujours plus nombreux à partir pour trouver un emploi. Les habitants espèrent aussi voir se développer d’autres secteurs d’activités, comme la culture de vanille ou le tourisme.



C’est dans ce contexte que le nouvel administrateur d’État est arrivé mercredi matin sur le tarmac de l’aéroport de Hao, en compagnie de Terii Seaman, Tāvana hau de la circonscription administrative des Tuamotu-Gambier, et le lieutenant-colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA-Pf. Une série de cérémonies protocolaires ainsi que des visites dans les différents établissements scolaires et publics de l’île étaient au programme de cette visite d'un jour et demi avec un départ prévu jeudi.

La tournée a débuté par une escale au Monument aux morts où une cérémonie de dépôt de gerbe était organisée par les volontaires du RSMA présents sur l’atoll. Les tenues de cérémonie étaient de rigueur pour tous, rangers cirés, médailles de sortie, la Marseillaise a retenti sur les lieux et les jeunes stagiaires ont fièrement représenté la 4e compagnie du RSMA de Hao en présence de leur chef de corps.



“accueil spectaculaire"



La délégation a ensuite pris la direction de la place Tokere, au centre du village de Otepa. Là, le traditionnel protocole d’arrivée a été déployé pour accueillir Arnaud Benoit. L’administrateur des Tuamotu-Gambier a été présenté comme il se doit à la population de Haoroagai au cours d’une cérémonie ponctué de chants et de danses locales. Un nom lui a même été attribué par la population : Piritua Tane. Il le gardera tout au long de son mandat au fenua. “C’est un accueil chaleureux et très spectaculaire. Moi qui ne suis jamais venu en Polynésie, ça fait très plaisir d’être accueilli de cette façon et ce nom que l’on m’a attribué... Je vais le garder tout au long de ma présence et j’en suis très heureux”, a-t-il commenté.

La cérémonie a également été l’occasion des traditionnels discours lors desquels la tāvana Yseult Ferry-Butcher, également représentante à l’assemblée de Polynésie française, a réaffirmé son attachement à suivre le programme sur lequel elle a été élue. Elle a également tenu à revenir sur les projets réalisés et en cours, comme le nouvel abri anticyclonique ou ceux réalisés en partenariat avec l’État, comme l'installation du RSMA.

Interview d'Arnaud Benoit, Chef de la subdivision administrative de l'archipel des Tuamotu-Gambier Quels sont les objectifs de votre venue ?



“D’une part, c’était de participer à une cérémonie de prise de poste qui me permet de m’installer dans mes fonctions d’administrateur et d’autre part, je suis venu pour travailler avec la maire et son conseil municipal sur tous les projets de développement de Hao. Je suis également là pour préparer une visite qui se déroulera le 26 octobre, où le haut-commissaire et l’amiral viendront inaugurer le RSMA.”



Avez-vous pris connaissances des dossiers importants de l’atoll ?



“Oui, il y a bien évidemment le dossier de la dépollution des terres qui est bien connu ici et sur lequel on va travailler avec l’armée, que ce soit sur les études ou les engagements de dépollution dans l’année à venir, plutôt en 2023. Et puis il y a les projets de développement économique ; mais il faut les mener à terme et c’est aussi pour ça que je suis là aujourd’hui : pour analyser la faisabilité de certains projets avec les porteurs de projets et la commune.”



Allez-vous profiter de l’occasion pour aller au contact de la population ?



“Oui. On va, bien sûr, voir la population, visiter l’installation du RSMA et tous les sites et infrastructures qui permettraient de faire du développement économique à l’avenir."





Rédigé par Teraumihi Tane le Jeudi 29 Septembre 2022 à 16:50 | Lu 142 fois