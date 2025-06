Le nouveau visage du parc Paofai

Tahiti, le 10 juin 2025 - Ce mardi, l'artiste Teva Victor a déposé au cœur du Parc Paofai sa toute nouvelle pièce : un grand visage d'une tonne sculpté dans une pierre de phonolite originaire de Moorea. Une manœuvre qui a nécessité le concours du personnel des parcs et jardins et qui a duré deux longues heures. Soulagé, l'artiste se dit content de voir sa pièce exposée dans un endroit accessible par tous.



L'œuvre est peu commune et a nécessité une logistique exceptionnelle afin d’être exposée. Et pour cause : le visage sculpté dans le phonolite originaire de Moorea pèse près d'une tonne. Son sculpteur, Teva Victor, raconte : “À partir du moment, il faut de la manutention afin de déplacer l'œuvre. Il y a toujours un risque. Notamment au moment du levage, elle peut glisser. Elle peut également tomber sur la pierre de socle au moment où on l'a pose et se casser. C'est un énorme stress. Il faut s'appliquer à poser les sangles d'une manière sécuritaire pour éviter les risques. Il m'est déjà arrivé, par le passé, qu'une de mes pièces tombent. Heureusement, elle ne s'était pas cassée car elle avait été retenue, mais ça avait été un immense stress. Aujourd'hui, je fais ce qu'il faut au préalable pour m'assurer que tout se passe bien et pour ne pas revivre ce genre d'anecdotes.” Et l'artiste a d'ailleurs pris son temps, ce mardi, lors de la pose de l'œuvre. Constituée de deux pièces, tout l'enjeu de la manœuvre a constitué à imbriquer le visage en phonolite sur son socle, via une tige en inox plein, donc sur un axe parfaitement vertical. Une manipulation qui a duré deux heures.



Soulagé après son installation, Teva Victor livre ses premières impressions : “Je suis content. C'est un endroit qui est accessible pour tout le monde et donc visible par tous. C'est ce que j'espérais et ce que je souhaitais. C'est le fruit de deux ans de travail et de collaboration avec le personnel des parcs et jardins. Aujourd'hui, je suis content que la population puisse en profiter. C'est une pierre qui vient de Moorea et que j'ai ramenée à mon atelier ici, à Tipaerui. C'est une pierre qui pèse environ une tonne donc c'est un gros travail, qui demande de gros outils et énormément de temps.” Quant à son symbole, l'artiste reste volontairement vague, laissant le soin à chacun de créer sa relation avec l'œuvre. Tout ce qu'il peut en dire c'est qu'il s'agit “d'un visage métisse, qui ne représente pas une personne en particulier” mais qui arbore des symboles polynésiens pour manifester son appartenance au Fenua.