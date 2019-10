Le nouveau siège high tech de la Polynésienne des Eaux

L'entreprise en a profité pour dévoiler ses nouveaux services clients, comme la facture 100% électronique, un service d'information par SMS, et surtout un service d'alerte d'anomalie de consommation. Ce dernier service peut vous prévenir pratiquement en temps réel s'il y a une fuite d'eau sur votre terrain ! Mais il n'est pour l'instant disponible qu'à Bora Bora, l'île étant la première à avoir généralisé la télérelève. Le maire de l'île, Gaston Tong Sang, en était d'ailleurs très fier lors de l'inauguration : "Dès le départ il y a 30 ans nous avons décidé de travailler en partenariat avec le privé, on a eu l'humilité de dire qu'on n'avait pas forcément la ressource humaine et les moyens financiers. Et maintenant, tous les jours je me dis que j'ai bien fait. La Polynésienne des Eaux est vraiment moderne, on a une connaissance instantanée du réseau, des coûts, du rendement, de tout le nécessaire pour le service public. Ça aide à faire de Bora Bora une véritable Smart Island."



Les visiteurs de la nouvelle agence pourront aussi apercevoir à travers des murs vitré le nouveau centre d'hypervision VISIO, avec l'état en direct de tout le réseau d'eau géré par la société. Hugo Tiroir, directeur performance et responsable du centre VISIO, explique que "ce projet date de cinq ans avec notre virage numérique et il trouve son aboutissement avec ce centre d'hypervision. Grâce aux capteurs positionnés sur notre réseau et nos installations, nous collectons les données en direct. Nous avons aussi des outils logiciels avec des algorithmes prédictifs. Le tout nous permet de piloter en temps réel les réseaux d'eau, d'assainissement, les installations de traitement, et d'anticiper sur les crises potentielles. Nous sommes par exemple alertés en temps réel de l'apparition d'une fuite d'eau et le logiciel est capable de prélocaliser la fuite, ce qui nous permet d'intervenir bien plus rapidement."