

Le nouveau hub du Pacifique se construit

Tahiti, le 8 septembre 2026 - Le deuxième atterrage, après celui de Bulikula en octobre 2025, a été effectué mardi à Papenoo. Le câble Honomoana reliera prochainement la Polynésie française à la côte ouest des États-Unis, sécurisant un débit internet qui a bien besoin d’être conforté.





Il est parfois des hasards de calendrier qui font sourire. Quelques jours après les fortes perturbations sur le réseau internet à cause d’événements à Hawaii (tempête tropicale puis incendie), au lendemain de l’arrêt par l’Autorité polynésienne de la concurrence de sa consultation publique sur les propositions de Onati concernant, notamment, l’arrêt de la facturation du téléphone fixe pour tout abonnement fibre, c’est le câble Honomoana qui a été mis à l’eau, depuis Tahiti mardi.



Ce câble, financé par Google, est un des points d’étape de la firme américaine dans son projet d’extension de ses activités dans le Pacifique. Le but, pour le géant de l’internet est autant de sécuriser ses routes numériques que d’augmenter son maillage pour booster ses services cloud. Et si au passage, Google peut délester certaines îles de la région Asie-Pacifique qui lui en ont fait la demande…

Encore un peu de patience Ce projet (Humboldt notamment) va lui permettre de relier, Tahiti et Valparaíso, afin de créer des hubs, ce que la Polynésie française peut se féliciter d’incorporer.



Mardi matin, à Papenoo, c’est le câble Honomoana qui a été mis en avant. Alors que le câblier de Google est en mer, parti depuis la côte ouest des États-Unis pour tirer son câble dans le Pacifique jusqu’à la Polynésie française, dans la petite commune de la côte est, c’est la partie polynésienne qui a été mise à l’eau. Deux kilomètres de câble sont ainsi tirés depuis la commune de Henri Flohr, et vont attendre d’être connectés à la portion américaine.



Pour bénéficier d’une petite partie de la bande passante globale transportée par les câbles Google (Humbolt de l’Australie aux États-Unis, Honomaona de Tahiti au Chili, Bulikula de Guam à Tahiti en passant par Fidji, et Halaihai, de Guam à Tahiti), il faudra encore patienter. Les atterrages de Bulikula, Honomoana et Halaihai devraient être terminés pour le 19 septembre, à Papenoo mais aussi à Faratea, mais il faudra que ces derniers soient par la suite connectés aux câbles tirés depuis les autres points, puis mis en service. Mardi, le calendrier précis de ces prochaines étapes n’était pas encore connu.

Résilience et opportunités Après Bulikula, c’est donc Honomoana qui a été installé officiellement à Papenoo ce mardi. “L'enjeu autour de ces câbles est multiple”, a rappelé le président du Pays, Moetai Brotherson. “Il y a bien sûr l'augmentation de notre bande passante, de notre capacité à l'international mais aussi notre notion de résilience.”



La référence était toute trouvée avec un câble Manatua, hors service, et qu’il est pour l’heure impossible de réparer, et le câble Honotua, par trop souvent confronté aux aléas climatiques, aux pannes de secteur à Hawaii, et qui pourrait, s’il devait à son tour lâcher, bloquer une très grande partie de l’économie polynésienne qui s’appuie aujourd’hui sur internet.



Mais Moetai Brotherson regarde aussi du côté des opportunités que ces câbles américains vont pouvoir apporter au Pays : une sécurisation de la bande passante, son augmentation pour les clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, mais aussi de nouveaux services “aussi divers que l'enseignement, la télémédecine, la création digitale, l’économie numérique”, énumère le président.

Des textes reproposés en fin d’année Ces nouvelles compétences, ces nouveaux débits, seront surtout profitables au Îles de la Société et aux îles déjà reliées entre elles par le câble Natitua. Un lien qui relie aujourd’hui plusieurs îles aux Tuamotu, aux Marquises ou aux Australes.



Pour les îles des autres archipels où, ni le câble, ni le réseau hertzien ne sont implantés, la réflexion se poursuit pour leur permettre une connexion. “Nous sommes en débat sur l'utilisation des nouvelles constellations de satellites”, a confirmé le président. “On parle beaucoup de Starlink, mais ils ne sont pas les seuls. Je crois que d'ici la fin de l'année prochaine, il y en aura neuf (…).”



Le Pays n’a pas pu procéder en mai dernier au toilettage de ses textes en la matière après un revirement surprise des élus de l’assemblée de la Polynésie française sur deux textes concernant le régime juridique de l’itinérance mobile et sur la modernisation du Code des télécommunications. Moetai Brotherson les présentera à nouveau en fin d’année avec des corrections. “Souvenez-vous, il y a quatre mois maintenant, on avait présenté deux textes à l'assemblée. Ils visaient justement à pouvoir autoriser de manière encadrée l'arrivée de ces opérateurs satellitaires. Ils ont été refusés à l'assemblée. On va les représenter très prochainement. On prend en compte toutes les remarques qui ont été faites. On espère que cette fois-ci, ça va passer.”



Coincé entre les sénatoriales, qui se seront déroulées entre-temps, et les législatives à venir, dans un contexte très tendu où l’opposition au gouvernement est devenue suffisamment majoritaire pour bloquer les textes, mais pas assez complice pour former un gouvernement de coalition, Moetai Brotherson espère que, cette fois-ci, ses textes seront adoptés.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 8 Septembre 2026 à 19:39 | Lu 275 fois



