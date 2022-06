Le mystère demeure après l'incendie de Taha'a

Tahiti, le 20 juin 2022 – Un incendie s'est déclaré samedi soir dans une habitation située à Patio sur l'île de Taha'a. Un homme et une femme qui se trouvaient dans la maison ont été gravement blessés et évasanés au Taaone. Les enquêteurs, qui n'ont pas pu entendre les victimes, ignorent encore le contexte exact dans lequel cet incendie a eu lieu.



Dans la nuit de samedi à dimanche, une maison située à Patio sur l'île de Taha'a a été entièrement ravagée par les flammes tel que l'ont rapporté de nos confrères de TNTV. Un homme de 25 ans et une femme de 28 ans, qui se trouvaient à l'intérieur de l’habitation, ont été très gravement brûlés. Prises en charge par les secours, les deux victimes ont été évasanées à l’hôpital de Taaone où elles ont été plongées dans un coma artificiel. Lundi, elles se trouvaient toujours dans un état critique.



Le parquet a ouvert une enquête du chef de destruction d'un bien par incendie mais les victimes n'ayant, pour l'heure, pas pu être entendues par les enquêteurs en raison de leurs blessures, le mystère demeure sur les circonstances du drame et l'origine de l'incendie. Les investigations ont été confiées aux gendarmes de la section de recherches de Papeete.