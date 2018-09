Le musée et la BU vous attendent pour les journées du patrimoine

PAPEETE, le 13 septembre 2018 - L'événement baptisé Journées du patrimoine consistent en des manifestations organisées sur le modèle des Journées portes ouvertes des monuments historiques crées en 1984. La Polynésie y participe, comme une cinquantaine de pays. Découvrez les programmes au Musée de Tahiti et des îles ainsi qu'à la bibliothèque universitaire.



Depuis plusieurs années et dans plusieurs pays du monde des manifestations locales ont lieu entre fin août et début novembre pour mettre en valeur le patrimoine. On parle des Journées européennes du patrimoine. C'est un événement qui se base sur les Journées portes ouvertes des monuments historiques crées en 1984 par le ministère de la culture français.



En Polynésie, plusieurs établissements y participent. Et chaque année, les visiteurs (scolaires et grand public) en profitent pour découvrir gratuitement des documents, lieux et activités de leur propre patrimoine. Cette année, la bibliothèque universitaire et le musée de Tahiti et des îles ont concocté un riche programme.



À la BU, des documents rares et anciens



La BU fait la lumière sur son fonds polynésien qui a vocation à rassembler les ouvrages relatifs au triangle polynésien. Il s’agit d’un fonds de recherche et de conservation, comprenant plus de 5 000 documents, dont certains rares et précieux.



Celui-ci est habituellement conservé dans les magasins de la bibliothèque, mais il sera exposé pour l’occasion afin que le public puisse le consulter. Certains de ces trésors sont accessibles en ligne via la bibliothèque scientifique numérique polynésienne Ana’ite, inaugurée en novembre 2017, mais également sur le site Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur.



Ce week-end sera l’occasion de les découvrir en " chair et en os ". Et pour ceux qui seraient déjà venus l’année dernière, de nouveaux documents inédits seront révélés.



Entrez dans les coulisses de la Bu



Lors de ces deux journées culturelles et patrimoniales, vous pourrez contempler des supports aussi variés que des cartes, des esquisses, des gravures, des journaux de bord, des ouvrages en couverture tapa et raphia, des œuvres épuisées et rares, telles que des vinyles de folklore tahitien des années 50, sans oublier l’inestimable "Visions polynésiennes" de Bobby Holcomb.



De récentes acquisitions seront également exposées : une carte de l’Océanie manuscrite à l’encre brune rehaussée d’aquarelle datant de la fin du XIXe siècle, un magnifique ouvrage de légendes hawaïennes de 500 pages, "Ka mo’o lelo o hi’iakaikapoliopele" (Awaiaulu Press, 2007) en deux tomes hawaïen/anglais et ses superbes illustrations minutieusement réalisées par Solomon Enos, mais aussi l’imposant volume "Marie Galante", récit de voyage sur les Antilles illustré par le célèbre Jacques Boullaire datant de 1954. L’originalité de ce deuxième ouvrage ? L’acquisition des plaques de cuivre



La visite s’achèvera sur la découverte des supports numériques dédiés au patrimoine local tels que Ana’ite, ainsi qu’au patrimoine national avec le service de l’inaTHEQUE et le site web Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur.



L'art du partage au musée



La 35e édition des Journées du Patrimoine s'articulera autour du thème "L’art du partage" au Musée de Tahiti et des îles. Comme l’année précédente, le Musée de Tahiti proposera durant le week-end un programme varié d’activités, ateliers et visites entièrement gratuits pour le grand public.



Deux journées scolaires sont par ailleurs proposées les 13 et 14 septembre, suite au succès de la journée organisée l’année dernière. C’est un programme particulièrement riche que le Musée souhaite mettre en œuvre puisque 15 ateliers seront proposés aux scolaires pour ces journées grâce au soutien du ministère de la Culture, de la commune de Punaauia, des nombreuses associations partenaires et de la DGEE.



Cette édition aura une résonance particulière puisque la salle d’exposition permanente fermera à l’issue de la manifestation pour la préparation des travaux à venir. Ce sera donc la dernière occasion pour le public de visiter cette salle.