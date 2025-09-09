

Le monde du basket polynésien en deuil

Tahiti, le 29 septembre 2025 - Ce lundi matin, la famille du basket polynésien s’est réveillée dans la douleur. L’un de ses membres les plus éminents s’en est allé. Eden Tautu, ancien joueur et entraîneur, était une figure emblématique de ce sport. Respecté et aimé de tous, il laissera une trace indélébile à tous ceux qui l’ont côtoyé. De nombreux messages de soutien ont afflué après l’annonce faite par la Fédération tahitienne de basket-ball.



La Fédération tahitienne de basket-ball a annoncé sur sa page Facebook le décès de l’une de ses figures emblématiques, Eden Tautu. Ancien grand joueur du Fenua, médaillé d’or aux Jeux du Pacifique Sud en 1995 et de bronze en 1997, le natif d’Uturoa s’en est allé soudainement. Jeune, trop jeune. Arrivé très tôt avec son frère à Tahiti pour ses études, il s’était engagé au club de la SDJ et avait entamé une très belle carrière. Parti ensuite à Central, où il entraînera plus tard, son grand gabarit faisait de ce pivot un joueur solide et performant sous les paniers.



Après avoir brillé sur tous les parquets polynésiens, il retourna chez lui à Raiatea pour entraîner et transmettre son savoir, toujours dans la bienveillance.



“Eden était un très grand joueur de basket. Mais ce qu’il a réussi à faire après sa carrière est tout aussi important : entraîner, transmettre, donner… Son investissement dans le développement du basket a été incroyable. C’était un homme bon”, soulignait le président de la Fédération tahitienne de basket, Faana Taputu.



Et c’est bien dans la transmission qu’il s’est épanoui, puisqu’il a apporté son expérience aux jeunes et a donné le goût du basket à de nombreuses générations. Surtout chez lui, à Raiatea, où il s’occupa d’un club et de la sélection.



Les nombreux témoignages qui affluent sur les réseaux sociaux confirment la richesse humaine et le talent d’un homme qui a dédié sa vie à sa passion : le basket. Le champion aura énormément apporté au basket polynésien et son absence laissera un grand vide, sur le parquet comme en dehors.

Rédigé par Manu Rodor le Lundi 29 Septembre 2025 à 15:13




