Le monde de l’éducation s’accorde pour le 18 mai

Durant la réunion entre les syndicats d'enseignants, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et la ministre de l'Education qui a eu lieu lundi à 14 heures et de celle avec les représentants des parents d'élèves à 16 heures, un protocole sanitaire et un guide pour la reprise ont été présentés.



Du côté des syndicats d'enseignants, la secrétaire générale de l'Unsa, Diana Yen Kow a indiqué que le protocole sanitaire serait “assez similaire à celui de la métropole” et le mode d'emploi pour la reprise serait “précis et plein de bon sens, malgré plusieurs oublis qui seront sûrement ajustés d'ici à la rentrée”. Du côté des représentants des parents d'élèves, le protocole sanitaire “apporte le cadre sanitaire et organisationnel que nous demandions”, a relevé le président de la Fapeep, Tepuanui Snow. Si “aucun grand point de désaccord n'a été relevé” selon Tepuanui Snow, il rejoint cependant Diana Yen Kow pour dire que la reprise des maternelles n'était “pas souhaitable”.



Les syndicats d'enseignants et les représentants des parents d'élèves ont jusqu'à la semaine prochaine pour faire part à la DGEE de leurs observations concernant le protocole sanitaire et le guide pour la reprise. Une concertation nécessaire en vue d'une conférence de presse qui devrait se tenir mardi prochain à 14 heures “pour expliquer l'organisation, la reprise des différents niveaux et l'organisation des classes”, conclut-on du côté du ministère de l'Education.