

Le meeting ’Aito réussit sa deuxième journée

Tahiti, le 27 septembre 2025 - Samedi après-midi, à la piscine Pater, la Fédération tahitienne de natation organisait la deuxième journée du meeting ’Aito. Cet événement, bien ancré dans le calendrier de la natation polynésienne depuis des années, tombe à point nommé en cette période de rentrée. Entre nageurs confirmés et néophytes, tout ce beau monde a pu se retrouver autour d’une même passion, malgré l’absence des leaders partis aux championnats de Nouvelle-Zélande, où ils ont, une fois encore, brillé.



En cette rentrée de septembre, la deuxième journée du meeting ’Aito constitue une date importante. Malgré l’absence des champions partis batailler en Nouvelle-Zélande, tous les amoureux de la natation se sont retrouvés samedi après-midi à la piscine Pater. L’avantage de programmer une compétition à cette période de l’année est de permettre aux nouveaux arrivants dans les clubs de participer à leur première expérience officielle, comme l’explique Michel Sommers, président de la Fédération tahitienne de natation : “C’est la rentrée pour la natation polynésienne. Et cette journée arrive au bon moment, car nous accueillons, en plus des habitués, les nouveaux nageurs qui se sont inscrits dans les clubs. Ça leur permet de participer à une journée de compétition et de les mettre très vite dans le bain”. Selon lui, l’absence des nageurs du CPP (Centre de performance polynésien), partis en Nouvelle-Zélande participer aux championnats nationaux, n’est pas un problème : “Le meeting ’Aito se déroule sur trois journées, donc les absents peuvent se rattraper lors des autres étapes. Ce sont les meilleurs résultats sur les trois rendez-vous qui compteront. Aujourd’hui, on a mis en place une journée plus ludique. Pour les avenirs [catégorie destinée aux jeunes et aux débutants pour entrer progressivement dans la pratique, NDLR], nous avons proposé une compétition d’animation avec des relais un peu différents, comme de l’australien, afin que tout le monde prenne du plaisir dans une ambiance conviviale. Pour le meeting ’Aito, nous avons conservé le même état d’esprit, en ne programmant que des épreuves sur 100 mètres et des relais 4x25 mètres en coulée, afin d’apporter un peu d’originalité à cette journée.”



La formule a bien fonctionné puisque tous les clubs ont amené de nombreux nageurs et nageuses, accompagnés d’un public venu en nombre. Les séries se sont enchaînées pour tous les âges, en brasse, dos et nage libre.



Les championnats de Nouvelle-Zélande en toile de fond



Tout juste rentrés de Nouvelle-Zélande, les champions n’ont pas pu participer à ce rendez-vous sportif. Mais les résultats obtenus sur l’île du Long Nuage Blanc confirment la progression de la discipline, tant en qualité qu’en quantité. “Il y a de plus en plus de monde qui s’inscrit à la natation, et nos résultats à l’international y sont pour beaucoup. Le travail effectué dans les clubs et au sein du CPP porte ses fruits. On a une belle jeunesse qui commence à émerger. C’est important que nos nageurs et nageuses puissent se jauger à l’international. Même si nous avons des repères chronométriques, c’est bien d’aller sur des championnats majeurs : la pression est différente, les conditions aussi, et cela les prépare au mieux aux grandes échéances. Nous essayons de nous concentrer sur le Pacifique, avec, nous l’espérons, les Oceania 2026 et bien sûr les Jeux du Pacifique 2027. Nous maintenons aussi au maximum nos participations aux championnats de France, qui restent une référence”, confirme Michel Sommers.



Les résultats aux championnats de Nouvelle-Zélande viennent appuyer ces propos. Neuf nageurs et nageuses inscrits au CPP, ainsi que deux issus des clubs, ont fièrement représenté le pays durant ces championnats. Certains ont confirmé leur progression, comme Déotille Videau, qui décroche la première place chez les 16 ans au 100 mètres papillon, au 200 mètres papillon et au 200 mètres quatre nages. Naherehau Yun Teauroa, chez les 13 ans, remporte trois médailles d’or : au 1 500 mètres nage libre, au 200 mètres papillon et au 800 mètres nage libre. Dans la même catégorie, le jeune Paolo Grolli s’impose au 50 mètres dos et au 200 mètres dos. D’autres médailles d’argent et de bronze ont également été remportées, accompagnées de superbes chronos, montrant encore une fois la progression de la Team Tahiti. De bon augure pour les prochaines échéances internationales.









Dimanche 28 Septembre 2025




