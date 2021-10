Le majestueux navire-école brésilien "Cisne Branco" heurte un pont en Equateur

Guayaquil, Equateur | AFP | mardi 18/10/2021 - Le "Cisne Branco", majestueux navire-école des forces navales brésiliennes, a accidentellement heurté un pont lundi dans le port équatorien de Guayaquil, sans faire de blessé, a annoncé mardi la Marine nationale équatorienne.



Une vidéo circulant sur Twitter montre les trois mâts du voilier entrer en collision de façon spectaculaire avec un pont piétonnier basculant au-dessus du fleuve Guayas, sans que le remorqueur censé aider le navire dans sa manoeuvre ne parvienne à empêcher le choc.



L'accident, qui a aussi entraîné le naufrage du remorqueur, n'a fait aucun blessé et une enquête administrative a été ouverte, a précisé le capitaine du port de Guayaquil, Danilo Espinoza, dans un communiqué conjoint avec la Marine nationale de l'Equateur.



Le "Cisne Branco", arrivé samedi à Guayaquil dans le cadre d'une croisière internationale, est "entré en collision avec un pont, possiblement à cause de l'effet du courant", a indiqué de son côté la Marine brésilienne dans un autre communiqué. "Un remorqueur local, qui soutenait le bateau, a chaviré pendant ce mouvement", a-t-elle confirmé, ajoutant que le voilier serait mis à quai à Guayaquil pour inspection des dégâts.



Construit aux Pays-Bas et lancé en 1999, le "Cisne Branco" représente le Brésil lors de nombreux événements internationaux.