Le maire de Arue à l'écoute des matahiapo de la commune

PAPEETE, le 2 février 2018 - Le maire de Arue Philip Schyle et sa septième adjointe Mélanie Terou se sont rendus la semaine dernière chez deux des 30 matahiapo de plus de 90 ans de leur commune. Une rencontre qu'il a raconté sur la page Facebook de la commune.L'édile explique sur cette page Facebook qu'il essaie de visiter tous ses anciens pour leurs anniversaires, afin de briser leur isolement et leur mettre du baume au cœur. Les deux matahiapo qui ont reçu la visite du maire sont Titirei Tiaoao, 95 ans, dite veuve Teriihoania depuis 2008, et Urarii Faatuarai, la veuve Fontaine, de 90 ans.Titirei Tiaoao est malheureusement atteinte d’Alzheimer. Hébergée par sa fille à la retraite depuis 2011, elle occupe ses journées en prières, en bavardage et en chants. Alitée depuis septembre dernier, elle reçoit une visite quotidienne d’une infirmière et d’une kinésithérapeute deux fois par semaine. Attentive à ses visiteurs, elle confie être l’aînée d’une famille de 21 enfants. Tous ses frères et sœurs sont aujourd’hui disparus, malgré qu’elle soit la plus âgée. Née à Arue, elle a vécu un temps à Raiatea où elle a eu quatre enfants d’un premier mari avant de rentrer sur Tahiti et Arue où elle a eu deux derniers enfants d’un second mariage.Urarii Faatuarai de son côté est née à Makemo. Elle s’est occupée toute sa vie de son foyer et de ses quatre enfants. Son mari est décédé quand elle avait 56 ans. Toujours coquette, une vilaine arthrose du genou l’empêche de se promener trop loin et elle répugne à se servir d’une canne pour ne pas trahir sa prestance. Toute une vie de sport consacrée notamment à la culture physique qu’elle exerçait à la Mission lui a permis de ne jamais tomber malade et de garder un bel esprit et une belle santé, malgré aujourd’hui ses maux articulaires. Elle vit avec son dernier fils pour s’occuper d’elle dans son fare familial, ombragé sous de grands arbres fruitiers et dans un cadre reposant prompt à une retraite apaisée.