

Le légendaire couturier italien Giorgio Armani s'est éteint à 91 ans

Tahiti le 4 septembre 2025. Le couturier italien Giorgio Armani, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, s'est éteint à 91 ans, entouré par ses proches, a annoncé son groupe jeudi.



"C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur: Giorgio Armani", selon le communiqué du groupe.



"Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Mais c'est précisément dans son esprit que nous (...) nous engageons à protéger ce qu'il a construit et à faire avancer son entreprise en sa mémoire, avec respect, responsabilité et amour", a-t-il ajouté.



Conformément au souhait de Giorgio Armani, ses funérailles seront privées, mais une chapelle ardente sera accessible au public samedi et dimanche de 9H00 à 18h00 au sein de l'Armani Teatro à Milan.



Giorgio Armani y avait créé sa maison de couture en 1975 et avait depuis toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse.



Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, jour des funérailles du couturier.

"C'est pas vrai! Milan a perdu un morceau de son histoire. Ce qu'il faisait était incroyable. Il y mettait toute son âme", a déclaré auprès de l'AFP Emanuela Ottolina, 71 ans, en sortant à Milan d'une exposition retraçant 20 ans de la collection Armani Privé.



Giorgio Armani, affaibli depuis plusieurs mois, avait été contraint de renoncer à ses défilés masculins à Milan mi-juin pour raisons de santé. Il avait également fait l'impasse en juillet pour le show Armani Privé, à Paris.

Rédigé par AFP le Jeudi 4 Septembre 2025 à 09:16 | Lu 123 fois





