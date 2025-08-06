

Le légendaire couturier italien Giorgio Armani s'est éteint à 91 ans

Rome, Italie | AFP | jeudi 04/09/2025 - Le couturier italien Giorgio Armani, icône de la mode et bâtisseur d'un empire dans l'industrie du luxe, s'est éteint à 91 ans, entouré par ses proches, a annoncé son groupe jeudi.



"C'est avec une immense tristesse que le groupe Armani annonce le décès de son créateur, fondateur et infatigable moteur: Giorgio Armani", selon le communiqué du groupe.



"Dans cette entreprise, nous nous sommes toujours sentis comme une famille. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que nous ressentons le vide laissé par celui qui a fondé et nourri cette famille avec vision, passion et dévouement", poursuit-il.



"Mais c'est précisément dans son esprit que nous (...) nous engageons à protéger ce qu'il a construit et à faire avancer son entreprise en sa mémoire, avec respect, responsabilité et amour", a-t-il ajouté.



Conformément au souhait de Giorgio Armani, ses funérailles seront privées, mais une chapelle ardente sera accessible au public samedi et dimanche de 9H00 à 18h00 au sein de l'Armani Teatro à Milan.



Giorgio Armani y avait créé sa maison de couture en 1975 et avait depuis toujours voulu rester indépendant, refusant d'être coté en bourse.



Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a annoncé une journée de deuil dans la capitale économique italienne lundi, jour des funérailles du couturier.



"C'est pas vrai! Milan a perdu un morceau de son histoire. Ce qu'il faisait était incroyable. Il y mettait toute son âme", a déclaré auprès de l'AFP Emanuela Ottolina, 71 ans, en sortant à Milan d'une exposition retraçant 20 ans de la collection Armani Privé.



Giorgio Armani, affaibli depuis plusieurs mois, avait été contraint de renoncer à ses défilés masculins à Milan mi-juin pour raisons de santé. Il avait également fait l'impasse en juillet pour le show Armani Privé, à Paris.



Dans une interview au Financial Time publiée quelques jours avant sa mort, le créateur déclarait que les plans pour sa succession consistaient "en une transition progressive des responsabilités" vers ses "plus proches collaborateurs tels que Leo Dell'Orco", le responsable du design des collections homme, "les membres de (sa) famille et toute l'équipe de travail".



- Le "meilleur de l'Italie" -



"Avec Giorgio Armani, c'est une figure emblématique de la culture italienne qui disparaît, lui qui a su transformer l'élégance en un langage universel. Son style sobre et innovant a redéfini la relation entre la mode, le cinéma et la société, laissant une empreinte indélébile dans les mœurs contemporaines", a réagi le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli.



"Il n'était pas seulement un maître de la mode, mais aussi un ambassadeur reconnu de l'identité italienne dans le monde", a-t-il ajouté.



"Avec son élégance, sa sobriété et sa créativité, il a su mettre en valeur la mode italienne et inspirer le monde entier. Une icône, un travailleur infatigable, un symbole du meilleur de l'Italie. Merci pour tout", a pour sa part réagi sur X la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni.



De nombreuses autres personnalités de premier plan, notamment dans le monde de la mode et du cinéma, ont salué sa mémoire, à l'instar de Donatella Versace, ambassadrice du groupe de mode du même nom, qui a déploré sur Instagram la perte d'un "géant" ayant "fait l'histoire".



"J'ai le cœur brisé. Je suis submergée par une immense douleur. Ma rencontre avec Giorgio a été un moment crucial dans ma vie... Elle a marqué mon passage vers une nouvelle vie, celle d'une femme autonome et libre. Au-delà de son talent, Giorgio était un homme d'une immense intelligence, humanité et élégance", a de son côté réagi l'actrice Claudia Cardinale.



L'acteur américain Russell Crowe a pour sa part évoqué sur X l'anecdote de la perte de sa valise tandis qu'il se rendait au Festival de Cannes en 1997, ajoutant qu'il était allé ce jour-là dans un magasin Armani, ce qui avait marqué "le début d'une histoire d'amour qui dure encore avec les costumes Armani".



Autre star hollywoodienne, Julia Roberts a elle rendu hommage sur Instagram à "un vrai ami, une légende".

