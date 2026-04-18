

Le judo en fête à Aorai

Tahiti, le 27 avril 2026 - La Fédération polynésienne de judo (FPJ) a organisé, dans la salle de l’AS Aorai, la Coupe de Tahiti pour les jeunes samedi et les Championnats de Polynésie de kata, taiso et équipes mixtes de clubs dimanche. L’événement a mis en scène 364 participants représentant onze clubs pour la clôture du calendrier local qui a témoigné cette saison de l’excellente dynamique du judo polynésien.



À saison exceptionnelle en termes de résultats nationaux et internationaux, clôture exceptionnelle de la saison locale ce week-end dans la salle de l’AS Aorai. La Fédération polynésienne de judo (FPJ), présidée par Stéphane Gustin, a enregistré une affluence record pour une compétition locale avec 364 participants. C’était bien la grande fête du judo polynésien qui était organisée par la FPJ. Toutes les catégories d’âge, de sexe et de poids étaient concernées, à commencer par les plus jeunes, la Coupe de Tahiti samedi étant en effet ouverte aux licenciés des catégories éveil à poussins de 4 à 8 ans. La compétition ne décernait pas de titres officiels, son objectif étant d’initier les jeunes à la compétition.



Ils étaient ainsi 237 à fouler les tatamis de Aorai et à représenter dix clubs, dont ceux de Manihi et Rangiroa, ce qui démontre que le judo local possède un réservoir conséquent et optimisant pour l’avenir de la discipline. Le rendez-vous n’avait certes pas un caractère officiel, mais des récompenses ont tout de même été distribuées, soit 184 médailles. L’EJ Shiseikan, dirigée par Christophe Le Guisquet, a remporté la Coupe de Tahiti chez les jeunes, confirmant son succès dans l’épreuve en octobre dernier. L’AS Manu Ura et Tefana JJ ont complété le podium samedi. L’EJ Shiseikan et l’AS Manu Ura sont les clubs émergeants dans la formation des jeunes.

L’EJJP dominatrice



Place aux aînés le dimanche avec les Championnats de Polynésie de taiso (méthode d’entraînement construite à partir d’exercices de préparation au judo), de kata (succession de mouvements codifiés mimant un combat) et d’équipes mixtes de club. L’AS Vénus (trois titres) et l’AS Manu Ura (un titre) ont dominé le taiso. Jade et Ambre Popoff, sociétaires de l’École Judo Jiu-Jitsu de Polynésie (EJJP), ont remporté le premier Championnat de Polynésie de kata en décrochant un titre chacune, en catégorie avenir pour Jade et en élite pour Ambre. Dans l’après-midi s’est déroulé le Championnat de Polynésie d’équipes mixtes benjamins, minimes, cadets et juniors/seniors. L’EJJP a globalement dominé la compétition en décrochant les titres en benjamins, minimes et juniors/seniors et terminé 2e en cadets derrière le Dojo Tahitien. L’EJJP, Tefana et, à degré moindre, le Dojo Tahitien restent les clubs les plus étoffés en nombre de licenciés et logiquement les plus performants sur la scène locale.

Les Oceania Open en juin à Tahiti



Franck Bellard, le cadre technique de la FPJ, a tiré le bilan de la saison : “On voulait que la clôture de la saison locale soit marquante car cette saison a été exceptionnelle avec d’excellents résultats à l’international, comme ce fut le cas récemment aux Championnats d’Océanie. On a battu ce week-end un record d’affluence avec 364 participants. Depuis plusieurs saisons, le niveau global du judo polynésien monte constamment et ça se vérifie sur la scène internationale. C’est lié à tous nos efforts de structuration autour du Centre de performance polynésien et de la centralisation des élites ainsi qu’à une politique active pour que nos jeunes sortent à l’étranger et ce fut particulièrement le cas cette année. On a des jeunes qui vont en être à 60 combats cette saison à l’international et ça les fait grandir. C’est aussi grâce au Pays et à la DJS (Direction de la jeunesse et des sports, NDLR) qui nous soutiennent avec des subventions dans le cadre du programme Ambition 2027. On va accueillir les Oceania Open au mois de juin qui auront plusieurs objectifs en vue des Jeux de 2027. Ce sera un test en termes d’organisation et une répétition générale pour les sélectionnés potentiels et j’annoncerai d’ailleurs à l’issue des Oceania Open une bonne partie de la sélection pour les Jeux, soit environ 80 % de sa composition. Mais déjà aux Championnats d’Océanie à Melbourne, on avait une équipe qui ressemblait à celle qui sera alignée en 2027 et les résultats obtenus ont été très prometteurs en vue des Jeux du Pacifique.”



Les Oceania Open auront lieu les 13 et 14 juin dans la salle omnisports de Arue. Les judokas tahitiens y seront évidemment encore ambitieux et tenteront d’en imposer face à des adversaires qu’ils affronteront en grande majorité aux Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 27 Avril 2026 à 17:28 | Lu 324 fois



