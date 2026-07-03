

Le haut-commissaire salue l'héritage de Nui Teikiteepupuni

Tahiti, le 21 juillet 2026 – Quelques jours après le décès tragique de Nui Teikiteepupuni à Ua Huka, le haut-commissaire de la République a rendu mardi un hommage appuyé à celle qu'il décrit comme une "passeuse de culture, de langue et d'humanité". Dans un communiqué, il salue le parcours d'une jeune femme dont l'engagement en faveur de la transmission de la culture marquisienne a marqué bien au-delà de son île.





Portée disparue jeudi dernier après avoir été emportée par une vague alors qu'elle pêchait sur la côte sud de Ua Huka, Nui Teikiteepupuni avait été retrouvée sans vie le lendemain au terme d'importantes recherches mobilisant habitants, plongeurs, pêcheurs et services de secours. Sa disparition a suscité une vive émotion dans tout le fenua.



Dans son hommage, le haut-commissariat insiste avant tout sur la personnalité et l'œuvre de la jeune enseignante. Professeure de mathématiques, créatrice de contenus numériques et militante de la transmission culturelle et linguistique, elle avait choisi, rappelle le communiqué, de mettre "son énergie, son talent et sa créativité" au service de la culture marquisienne. Par ses publications et ses vidéos, elle avait su faire des outils numériques "un espace de rencontre entre les générations", contribuant à faire vivre une langue qui constitue "non seulement la mémoire d'un peuple mais également l'une des conditions de son avenir".



Le représentant de l'État souligne également un engagement dépassant largement la seule valorisation du patrimoine culturel. Nui Teikiteepupuni portait, écrit-il, "une parole citoyenne, libre et sincère", attentive aux personnes les plus vulnérables et engagée contre les discriminations. Son parcours est présenté comme "une expression exemplaire de la citoyenneté", fondée sur la conviction que chacun peut contribuer au bien commun et à une société "plus ouverte, plus fraternelle et plus attentive aux autres".



Le communiqué revient enfin sur l'émotion suscitée par sa disparition, estimant qu'elle dépasse "largement le cercle de ses proches". Au-delà de ses fonctions, Nui "incarnait pour beaucoup une générosité, une liberté et une fidélité à son île qui continueront longtemps de vivre dans les mémoires". Le haut-commissaire adresse ses "plus sincères condoléances" à sa famille, à ses proches, à ses collègues, à ses élèves ainsi qu'à l'ensemble de la communauté marquisienne, saluant l'héritage d'"une femme qui avait choisi de faire de la transmission, de la liberté et du respect de l'autre un véritable engagement de vie".

Rédigé par D'après communiqué le Mardi 21 Juillet 2026 à 10:40 | Lu 226 fois



