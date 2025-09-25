

Le haussaire choisit les Australes pour sa première visite officielle

Tahiti, le 9 octobre 2025 - Le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a effectué sa première visite officielle dans les îles depuis sa nomination. Il s’est ainsi rendu à Tubuai, aux Australes, où il a, entre autres, visité les différentes infrastructures de l’île et évoqué avec les élus locaux les projets de la commune.



Six semaines après le conseil des ministres décentralisé de Moetai Brotherson, Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République, s’est rendu pour sa première visite officielle aux Australes, à Tubuai, chef-lieu de l’archipel. Il était accompagné d’Étienne de la Fouchardière, chef de la subdivision administrative des îles Australes.



Accueilli par Fernand Tahiata, maire de la commune, et les élus municipaux, le représentant de l’État a échangé avec les membres du conseil municipal autour des projets et des préoccupations de la commune, notamment vis-à-vis de la jeunesse. À cette occasion, il a rappelé toutes les possibilités d’accompagnement par l’État, tant en ingénierie qu’en soutien financier.



La visite s’est poursuivie à la 3e Compagnie de formation professionnelle du RSMA-Pf, présente sur l’île depuis 1996, aux côtés des forces vives de l’île. Quarante-huit jeunes volontaires stagiaires y sont formés dans les filières du bâtiment, de la restauration, de la mécanique, de l’agriculture et de la pêche. Un engagement fort de l’État pour l’insertion professionnelle et la valorisation de la jeunesse polynésienne appelée à contribuer au développement de ses îles.



Les enjeux du système de santé



Le deuxième jour de la visite a été consacré aux infrastructures stratégiques de l’île et aux activités économiques ainsi que touristiques. Le haut-commissaire de la République a salué l’action des services de sécurité, de secours et de santé qui œuvrent, de façon déterminante et très partenariale, au bien-être de la population. Il a pris toute la mesure des enjeux d’organisation du système de santé et de prise en charge des patients dans l’archipel des Australes, qui devront être traités, comme ceux des autres archipels polynésiens, dans le cadre de la nouvelle “convention santé” entre l’État et le Pays. Le centre d’incendie et de secours de l’île a par ailleurs bénéficié d’une subvention de 25 millions de francs pour l’acquisition d’un camion-citerne.



Les visites d’exploitations agricoles de carottes et de fraises ainsi que des unités de lavage et de transformation ont permis au haut-commissaire de la République de constater le dynamisme de l’agriculture à Tubuai mais aussi ses défis, notamment de meilleure valorisation de la production, gage de meilleurs revenus et de création d’emplois. L'État soutient activement la production et la consommation locales, en faveur de l’autosuffisance alimentaire, de la santé et du pouvoir d’achat des Polynésiens. Un milliard de francs ont été investis, dans le cadre du Contrat de développement et de transformation (CDT) 2024-2027, ainsi que 900 millions de francs, via France 2030, pour la transition agroécologique et l’agro-transformation.



La visite du Fort George, qui relate les deux brefs passages des révoltés de la Bounty à Tubuai, fut l’occasion de souligner les atouts touristiques et culturels de l’île, porteurs d’activité économique pour l’île.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 9 Octobre 2025 à 17:12 | Lu 145 fois



