Le groupe OPT a fait 221 millions de bénéfices en 2018

Tahiti, le 11 janvier 2021 - Malgré un chiffre d’affaires net de 22,97 milliards de Fcfp, le groupe public OPT affiche un bénéfice de 221,8 millions de Fcfp en 2018 "bien en-deçà du niveau de bénéfice d’une supérette des îles Sous-le-Vent", a caricaturé l’élue Tavini Eliane Tevahitua, lundi en commission permanente.



Les comptes sont rendus publics avec un délai certain, mais ils démontrent toute la fragilité financière de l’Office des postes et télécommunications (OPT). Les représentants polynésiens ont validé lundi en commission permanente une délibération approuvant les comptes annuels consolidés pour l’exercice 2018 du groupe public OPT.



Un état financier qui donne une image globale du rendement de ce groupe comptant pas moins de 16 filiales présentes dans les domaines de la poste des télécommunications, des services multimédias, de l’immobilier, de la monétique et bancaire.



Malgré un chiffre d’affaires net de 22,97 milliards de Fcfp en légère hausse (+1,8%) par rapport à l’année précédente, le groupe affiche un résultat financier en importante baisse (-65,39%) en 2018 et un compte de résultat excédentaire d’à peine 221,8 millions de Fcfp. La faute à la nécessité "d’avoir des bureaux de poste pour assurer, outre une activité postale, surtout des services financiers qui viennent alimenter le déficit de l’OPT, dû pour moitié aux charges de personnel", comme l’a rappelé Tearii Alpha lundi en séance. Autre source de déconvenue financière qui plombe l’activité du groupe : le rendement de l’activité de téléphonie fixe et mobile, manne de l’OPT jusque dans les années 2000, connaît, depuis, un effondrement avec le développement d’internet et l’arrivée de la concurrence.

Résultat : le groupe public s’est vu contraint en 2018 de puiser 8,4 milliards de Fcfp dans ses réserves et diminuer son fonds de roulement à 19,7 milliards de Fcfp.



Maintenir le lien avec les archipels



"Abstraction faite des produits exceptionnels et des produits financiers, l’OPT était bien en-deçà du niveau de bénéfice d’une supérette des îles Sous-le-Vent", a caricaturé la représentante Tavini, Eliane Tevahitua, lors des débats, à propos du résultat excédentaire de 221,8 millions de Fcfp qu’affiche en 2018 ce groupe de près de 1 400 employés.

Une observation que n’a pas relevée le vice-président, préférant saluer les efforts du groupe OPT pour "relever ces deux grands défis, pas forcément convergents" que sont le développement et la sécurisation de nos liaisons, avec les câbles Honotua, Manatua, Natitua et les liaisons satellitaires. Et le défi d’offrir un service postal, financier et de connectivité aux populations des archipels. "On est aujourd’hui dans une transition importante du groupe. Mais nous faisons confiance à la direction, à la holding et à tout son personnel, pour maintenir ce lien social et économique entre Papeete et les îles. L’OPT est un acteur important de ce lien."



Une dimension de service public en vertu de laquelle le Pays a conclu une convention d’objectifs fin 2019, avec la SAS Fare Rata. La société est en charge des services postaux et financiers du groupe. En contrepartie du versement annuel d’une subvention d’exploitation sur la période 2020-2022, la société s’y engage à maintenir sa représentation dans les îles. Elle s’y engage aussi à se pencher sur la mise en œuvre d'objectifs de performance.