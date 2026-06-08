

Le groupe ​Pacific Energy acquiert son propre tanker

Tahiti, le 30 juin 2026 - Une grande première pour Pacific Energy. Une délégation de la société, conduite par son président, Albert Moux, est allée prendre livraison, à Shanghai, de son tout nouveau pétrolier, le Manavai. Le groupe distributeur de carburant devient aussi armateur.



C’est une cérémonie qui restera dans l’histoire du groupe Pacific Energy. Lundi à Shanghai, le groupe a pris possession de son tout nouveau pétrolier. Musique, feux d’artifices et danses ont accompagné la prise de possession du navire de 183 mètres de long.



Le Manavai, qui battra pavillon singapourien, siège de la société Pacific Energy, prendra bientôt la mer pour ses premières rotations de distribution de carburant dans le Pacifique Sud.



“C'est un projet qui était dans la tête de notre président depuis maintenant plusieurs mois, sinon années”, explique Sylvain Quemener, directeur logistique et shipping du groupe Pacific Energy. “Le projet a pris naissance en 2025 avec la construction du navire. Et là, nous sommes au mois de juin 2026, et nous sommes venus ici – toute une délégation – pour prendre livraison du pétrolier.”



D’une capacité de 50 000 tonnes, le pétrolier baptisé Manavai, fera la tournée des îles où Pacific Energy est distributeur : Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa, Vanuatu et bien sûr Polynésie française.



“Ce nouveau pétrolier apporte à la Polynésie plus de sécurité dans l'approvisionnement, poursuit Sylvain Quemeneur, parce que c'est un pétrolier qui, au contraire des autres pétroliers qui sont loués, appartient à la société Pacific Energy. Donc, en fait, la société est devenue armateur. Nous aurons plus de sécurité dans l'approvisionnement et plus de souplesse.”



Le navire est destiné à parcourir une route maritime sur la ligne Fiji, Samoa, Polynésie française et Vanuatu avant de revenir à son point de chargement à Singapour.



“Pour la société, c'est historique”, s’enthousiasme Albert Moux, président du groupe Pacific Energy. “C'est un grand moment que de passer d'un statut de distributeur de produit pétrolier à un statut d'armateur. C'est un vrai changement de paradigme pour la société. Aujourd'hui, nous disposons de nos propres outils de transport.”



Une alimentation renforcée



Avec cette acquisition, “qui pourrait ne pas la dernière”, explique avec espièglerie Albert Moux, Pacific Energy est certain de pouvoir alimenter en flux constant la Polynésie française. Le navire, de la classe des chimiquiers, pourra emporter plusieurs qualités de carburant. Il peut emporter du gasoil, de l'essence, du carburant aviation et aussi du carburant pour les centrales électriques, notamment utilisé aux îles Fidji, qui fonctionnent au fioul lourd.



Avec ses 183 mètres de long, le navire peut charger jusqu'à sept qualités de produits différents et les acheminer à une vitesse de croisière de 14 nœuds. Sa robustesse lui permet de tenir la mer sans soucis.



Le navire a été baptisé par Nina Moux dans la plus pure tradition polynésienne : Le Manavai. Il mettra entre 48 et 54 jours pour faire une rotation en fonction de la météo marine. Pour autant, la société Pacific Energy ne rompt pas avec le navire Maersk Tahiti, ce qui lui permet encore plus de fiabilité et une alimentation continue en produits pétroliers au Fenua. D'autres clients, s’ils le souhaitent, et en fonction de la capacité de stockage du navire lors d’une rotation, pourront aussi faire appel à ses services. “On a déjà beaucoup de demandes”, explique sur le sujet Sylvain Quemeneur.



En développant une activité d’armateur, Pacific Energy confirme encore un peu plus son implantation dans le Pacifique Sud, et sa volonté continue d’investissements pour développer son activité, mais surtout pour garantir aux Polynésiens le meilleur service possible. Le pétrolier arrivera prochainement en Polynésie française pour une première rotation et pour une découverte de ce géant des mers.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 30 Juin 2026 à 19:14 | Lu 1082 fois



