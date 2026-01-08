

Le grand retour de Machine de Cirque à Tahiti

Tahiti, le 26 janvier 2026 - Après une première venue qui a littéralement conquis le public tahitien, Machine de Cirque revient sur la scène de la Maison de la culture pour deux soirées exceptionnelles les 30 et 31 janvier au Grand théâtre.



Le spectacle Machine de Cirque, présenté par le collectif québécois éponyme, avait fait salle comble lors de son passage précédent – une raison majeure pour laquelle la compagnie a souhaité revenir avec la même création acclamée.



Ce qui frappe d’emblée chez Machine de Cirque, c’est l’énergie déployée par cinq artistes venus d’horizons différents – Canada, Allemagne, États-Unis et Hongrie – tous choisis pour leurs compétences hors normes dans leurs disciplines respectives. “C’est un spectacle tout public, dynamique, avec plein de disciplines différentes”, résume Robert, un membre de la troupe. “On raconte des histoires. On parle de relations humaines, d’amitié, d’entraide. Et c’est très drôle”, ajoute Fred Lebrasseur, compositeur, musicien et un des fondateurs du projet.



L’histoire s’inscrit dans un monde post-apocalyptique où un groupe de survivants tente de construire une machine pour entrer en contact avec d’autres survivants et, peut-être, recréer un monde. “Si on ne trouve personne, c’est la fin”, expliquent les artistes. “Mais ce n’est pas juste une histoire sérieuse : il y a de la poésie, de la comédie, beaucoup de rythme. Le public n’a pas le temps de se remettre d’une émotion qu’il est déjà emporté vers une autre”, souligne Fred Lebrasseur.



Techniquement, le spectacle repousse les limites : jongleries spectaculaires, acrobaties de haut vol, vélo acrobatique improbable, passages poétiques et séquences comiques se succèdent sans temps mort.



Des ateliers en prison



Pour aller plus loin que la simple représentation théâtrale, l’équipe proposera également la semaine prochaine des ateliers de création circassienne dans des centres de détention. Là, ils présenteront des extraits du spectacle et travailleront avec des détenus autour de la manipulation d’objets, l’acrobatie en duo et la création de bruitages musicaux, afin de cocréer un numéro avec eux. Une première en milieu carcéral pour certains artistes, et une démarche qu’ils qualifient d’échange humain fort.



Les représentations sont programmées vendredi 30 et samedi 31 janvier à 19 h 30 au Grand théâtre. Les places sont encore disponibles.

La Compagnie du Caméléon fête ses 20 ans



La Compagnie du Caméléon souffle en 2026 ses 20 bougies – une double décennie d’impacts culturels profonds en Polynésie française.



L’ADN de Caméléon repose sur un théâtre vivant à large public : spectacles familiaux, créations engagées, œuvres qui interrogent, projets éducatifs, scènes partagées et actions hors les murs.

La compagnie n’a cessé d’élargir sa mission : accueillir des formes internationales, renforcer l’accès à la culture dans les quartiers, les écoles, les hôpitaux, et aller jusqu’aux prisons et aux îles les plus isolées.



Son modèle artistique et social est aujourd’hui structuré autour d’un conventionnement d’intérêt national “art, enfance, jeunesse”, reconnu par le ministère de la Culture, fruit d’un travail de terrain constant avec des publics très divers.



Caméléon se positionne ainsi comme une scène qui éduque, questionne et relie : du théâtre engagé (Les Champignons de Paris) aux festivals comme Te Vevo ou Te Moe (magie), en passant par des projets participatifs et des rencontres citoyennes.



Chiffres clés

Caméléon en 20 ans :

• 7 créations originales

• 150 spectacles invités à Tahiti

• 1 000 représentations données

• Plus de 200 000 spectateurs



Programmation 2026 de Caméléon



• 30 et 31 janvier : Machine de Cirque

Le spectacle circassien explosif revient après un passage triomphal à Tahiti, alliant prouesses techniques, humour et poésie.

• 6 - 15 mars : Les Champignons de Paris

Création emblématique de Caméléon, c’est le 10e anniversaire de ce spectacle engagé sur les essais nucléaires en Polynésie française.

• 10 - 12 avril : Bigre

Un burlesque contemporain sans paroles, porté par trois personnages dans un enchaînement de gags et d’émotions qui fait rire et réfléchir.

• 30 avril - 2 mai : Taipūrākau

Conte visuel et sensoriel autour des légendes du Pacifique – un spectacle graphique et poétique avec dessin sur sable projeté en direct.

• 11 - 13 septembre : Te Moe - Festival de magie

Deuxième édition du festival international réunissant magiciens du monde entier dans une création originale pensée pour Tahiti.

• 16 - 25 octobre : Un Poyo Rojo

Hors-les-murs théâtral sans parole alliant acrobatie, danse et compétition humaine, succès mondial arrivé pour la première fois à Tahiti.



