Le grand nettoyage à Moorea

Hélène Duran

Responsable communication de Te Mana O Te Moana

"C’est toute la chaîne alimentaire qui va être impactée"

Notre association, qui intervient beaucoup sur la sensibilisation de la population, constate l’impact de la pollution sur les tortues marines blessées. Il est vraiment important de ramasser les déchets pour que ça ne finisse pas en mer. En effet, 80 % de nos déchets arrivent dans le lagon à cause de la pluie et du ruissellement. On voit surtout le plastique vu que c’est léger. On demande à la population de jeter ses déchets dans la poubelle, et non dans la nature. Sinon, c’est toute la chaîne alimentaire q ui va être impactée.





Souhane Larmée

Vice - présidente de Moorea Biodiversité

"On est tombé sur une grosse décharge dans la forêt"

Le ramassage des déchets est très important pour la préservation de la biodiversité, que ça soit de la biodiversité terrestre ou marine. (...) On était dans la zone du quai des pécheurs à Paopao. Les abords de la route étaient relativement propres mais on est tombé sur une grosse décharge dans la forêt. On a pu y trouver une antenne, un pare - choc de voiture, des batteries et de s bouteilles.





Charlotte Exposito

Directrice de Oceania

"Mettez vos déchets dans la poubelle"

Les actions sur la terre ont des répercussions sur nos lagons et nos océans. Plus de 80 % de la pollution dans les océans viennent de la terre. Il était donc imp ortant de rappeler que si on était beaucoup plus précautionneux et conscient de ce qui se passait sur nos terres, notre océan nous dirait un grand merci dans les années futures. Au lieu de jeter les déchets dans la nature, je demande aux habitants d’appel er la commune, les associations environnementales ou la déchetterie de Temae (...) Les gens ne font pas attention mais les pluies et les conditions environnementales font que tous ces déchets se retrouvent dans notre océan. Aujourd’hui, plus de 300 000 ani maux par an meurent à cause des déchets. Donc, s’il vous plaît, mettez vos déchets dans la poubelle.



Taiano Teiho

Membre de Coral Gardeners

"Cela aura un impact positif"

Au sein de notre association, on essaie de préserver notre environnement partout où l ’on va. En tant que jeunes de Moorea, on tient vraiment à participer à ce genre d’événement. Si on limite la pollution et les déchets dans le lagon, cela aura un impact positif aussi bien pour l’océan que pour les coraux.